גופת גבר נפלטה מהים בבת ים - המשטרה פתחה בחקירה

אירוע מצער התרחש הבוקר (שישי) בשעות המוקדמות בחוף סי פלס בעיר בת ים, כאשר גופת גבר כבן 35 נפלטה מהים אל החוף. כוחות משטרה וצוותי הצלה הוזעקו למקום והחלו בבדיקת הזירה.

על פי הדיווחים שהתקבלו, מתרחצים שהגיעו לחוף בשעות הבוקר המוקדמות במהלך פעילות ספורט הבחינו בגופה שנמצאת על שפת הים. הם הזעיקו מיד את כוחות החירום למקום.

אברהם בן זקן, ראש צוות בזק"א, ואשי יצחקי, תורן לילה בארגון, מסרו כי מוקד זק"א (1223) הזניק את המתנדבים לחוף סי פלס בעקבות הדיווח על גופת אדם שנפלטה מהים. "לדברי המתרחצים במקום, במהלך פעילות ספורט שלהם בשעות הבוקר המוקדמות הם הבחינו בגופה שנמצאת על שפת הים לאחר שנפלטה מהים", הבהירו.

כוחות הרפואה שהוזעקו למקום קבעו את מותו של האיש. מתנדבי זק"א דאגו לכבוד המת וסייעו לחוקרי המז"פ שפעלו בזירה. הגופה הועברה להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית.

דוברות המשטרה מסרה כי שוטרי תחנת בת ים במרחב איילון פתחו בחקירת נסיבות האירוע. עם קבלת הדיווח הגיעו למקום כוחות משטרה לרבות אנשי הזיהוי הפלילי וגורמי ההצלה, והחלו בבדיקת הזירה ובאיסוף ממצאים.

בשלב זה, זהות האדם טרם התבררה ואין חשד לפלילים. המשטרה ממשיכה בחקירה לבירור מלוא נסיבות האירוע.

האירוע מצטרף לשורה של אסונות טביעה שהתרחשו בתקופה האחרונה. רק לפני מספר ימים נפטרה פעוטה בת שנה וחצי בעקבות טביעה בבריכה פרטית באשקלון, ובשבוע שעבר טבע למוות יעקב ישראל ידיד ז"ל בן 35 מפסגת זאב בחוף הים בלימסול שבקפריסין.