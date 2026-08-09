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אסון בחופשה המשפחתית

אחרי שטבע למוות במקסיקו: גופת נכדו של הרב ארוש בן ה-4 שוחררה ללא נתיחה

הילד שלום סגינר ז"ל, בן ה-4, נכדו של הגאון רבי שלום ארוש, טבע בבריכה במהלך חופשה משפחתית במקסיקו • לאחר שכוחות ההצלה קבעו את מותו, גופתו שוחררה לקבורה ללא נתיחה וכעת נעשים מאמצים להביאו בהקדם לארץ (חרדים)

9תגובות
הגאון רבי שלום ארוש (צילום: ליאור משה)

טרגדיה קשה פקדה את משפחת הגאון רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד', עם פטירתו של נכדו הקטן שלום סגינר ז"ל, בן ארבע שנים בלבד, שטבע למוות בבריכה במהלך חופשה משפחתית במקסיקו.

הילד הקטן נפל לבריכה במלון בסן חוסה דל קאבו שבמקסיקו, בעת ששהה במקום בחופשה עם בני משפחתו, ולמרבה הצער, מותו נקבע במקום.

עם קבלת הדיווח במוקד היחידה הבינלאומית של זק"א (1220), החלו בזק"א לפעול מול הרשויות והגורמים הרלוונטיים במקסיקו ולסייע לבני המשפחה בכל הנדרש.

לאחר שהרשויות המקומיות ביקשו לבצע נתיחה שלאחר המוות, נמנעה בחסדי שמים נתיחת גופתו של הילד והוא שוחרר. בשעה זו היחידה הבינלאומית של זק"א מסייעת לבני המשפחה ופועלת מול הגורמים הרלוונטיים להשלמת ההליכים הנדרשים ולהבאת גופתו לישראל בהקדם האפשרי לקבורה.

יוסי לנדאו, קמב"ץ זק"א מרחב לכיש, אמר: "מרגע קבלת הדיווח אנו מלווים את בני המשפחה ומסייעים להם בכל הנדרש. לאחר שנמנעה נתיחת גופתו של הילד והוא שוחרר, אנו פועלים כעת מול הגורמים הרלוונטיים במקסיקו להשלמת ההליכים ולהבאתו לישראל בהקדם האפשרי לקבורה".

בהודעת המשפחה נמסר: "ברוך דיין האמת. עלה מוות בחלוננו בבשורה הקשה על פטירתו של הילד הטהור שלום סגינר, בן רבי אסף ורבקה, נכדו של יבלחט"א הגאון רבי שלום ארוש. בן 4 בלבד, עלה טהור וזך. השם ינחמנו וירפא שברינו".

הגאון רבי שלום ארוש, סבו של הנפטר, הוא מגדולי מזכי הרבים ומחזירי התשובה בדורנו, ומייסד מוסדות 'חוט של חסד' הפועלים ברחבי הארץ.

טביעהזק"אמקסיקוהרב שלום ארושבין הזמנים

9 תגובות

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8
ה ישמור
ציון
אבל הוא לא
מושיקו
7
ה' ישמור מן השמים תנוחמו
נחמן
6
מה הצדיק לא יציל אותו היך ולמה תנחומי להורים
הרב יוסף

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