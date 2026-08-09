טרגדיה קשה פקדה את משפחת הגאון הצדיק רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד', עם פטירתו של נכדו הקטן שלום סגינר ז"ל, בן ארבע שנים בלבד, שטבע למוות בבריכה במהלך חופשה משפחתית במקסיקו.

שלום ז"ל הוא בנם של הרב אסף ורבקה סגינר. האסון התרחש בעת ששהתה המשפחה בחופשה במקסיקו, כאשר הילד הטהור טבע בבריכה. צוותי ההצלה המקומיים הוזעקו למקום וביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הצער נאלצו בסופן לקבוע את מותו.

בשעות אלו פועלים בני המשפחה והעסקנים במאמצים נמרצים להעלות את ארונו של הילד הטהור לישראל לקבורה בארץ הקודש.

בהודעת המשפחה נמסר: "ברוך דיין האמת. עלה מוות בחלוננו בבשורה הקשה על פטירתו של הילד הטהור שלום סגינר, בן רבי אסף ורבקה, נכדו של יבלחט"א הגאון רבי שלום ארוש. בן 4 בלבד, עלה טהור וזך. השם ינחמנו וירפא שברינו".

הגאון רבי שלום ארוש, סבו של הנפטר, הוא מגדולי מזכי הרבים ומחזירי התשובה בדורנו, ומייסד מוסדות 'חוט של חסד' הפועלים ברחבי הארץ.

האסון הקשה מצטרף לשרשרת אסונות טביעה שפקדו את הציבור החרדי בתקופת בין הזמנים האחרונה. רק לפני ימים ספורים נפטרה תינוקת בת שנה וחצי בעקבות טביעה בבריכה פרטית באשקלון, ובימים האחרונים נרשמו מספר מקרי טביעה נוספים בארץ ובחו"ל.