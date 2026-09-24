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הפלפול ששבה את הלבבות: חתן המצוות העלה חיוך רחב על פני הרבנים

ברוב פאר והדר נחגגה באשדוד שמחת בר המצווה לנכדי האדמו"רים מטשארנאביל וקרעטשניף קריית גת, בן להרב צבי נחמן טווערסקי | בשמחה המרוממת השתתפו חסידים ואנשי מעשה לצד אדמו"רים ורבנים מתושבי העיר והמשפחה | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול בדרוש ואגדה להנאת כל המשתתפים (חסידים) 

שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
שמחת בר המצווה בטשארנאביל - קרעטשניף ק"ג (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)

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בר מצווההאדמו"ר מקרעטשניף קריית גתהאדמו"ר מטשערנוביל

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