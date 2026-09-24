צפו בגלריה הפלפול ששבה את הלבבות: חתן המצוות העלה חיוך רחב על פני הרבנים ברוב פאר והדר נחגגה באשדוד שמחת בר המצווה לנכדי האדמו"רים מטשארנאביל וקרעטשניף קריית גת, בן להרב צבי נחמן טווערסקי | בשמחה המרוממת השתתפו חסידים ואנשי מעשה לצד אדמו"רים ורבנים מתושבי העיר והמשפחה | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול בדרוש ואגדה להנאת כל המשתתפים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:10