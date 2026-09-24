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חוסל מפקד בכיר בחמאס שהחזיק בשבעה חטופים ישראלים במנהרות הטרור בעזה

כוחות הביטחון חיסלו מהאוויר את מחמוד עווד, מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקת שבעה חטופים ישראלים במנהרה תת-קרקעית בעזה וקידם מתווי טרור מיידיים תוך הפרת הפסקת האש (צבא וביטחון)

2תגובות
חיסול בעזה. ארכיון

הודיע הבוקר (חמישי) כי בסוף השבוע שעבר חוסל במרחב העיר עזה המחבל מחמוד עבד אלפתאח עווד, מפקד בזרוע הצבאית של , אשר היה מעורב באופן ישיר בהחזקתם של שבעה חטופים ישראלים בתנאים קשים מתחת לאדמה.

על פי הודעת דובר צה"ל, המחבל היה מתכנני ומבצעי החזקתם של החטופים דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עמרי מירן ואיתן מור, אשר הוחזקו על ידו במנהרה תת-קרקעית במרחב עזה.

במערכת הביטחון מציינים כי בעת האחרונה פעל עווד לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, לצד מאמצים לשקם את יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הבנות הפסקת האש. לאור האיום המיידי שהציב, הוחלט על סיכולו הממוקד באמצעות תקיפה מדויקת מהאוויר.

מדובר צה"ל נמסר כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים בשטח בהתאם להסכמים, ויפעלו בנחישות להסרת כל איום מיידי על ביטחון המדינה ותושביה.
צה"לחמאסשב"כחטופים

2 תגובות

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2
למה הי"ד?
ישי
1
כולם מפקדים בכירים ?
אבי

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