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צָנִיף טָהוֹר מַרְאֵה כֹהֵן

מהכפרות ועד לקידוש לבנה; תיעוד מרהיב מכל רגעי ההוד בצילו של האדמו"ר מצאנז

משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק ומרהיב מעשרת ימי תשובה ומערב היום הקדוש בצילו של האדמו"ר מצאנז | החל מקבלת קהל לבחורים, ההשתטחות על ציונו של אביו האדמו"ר ה'שפע חיים' זצ"ל, עריכת 'כפרות' וסליחות בערב יו"כ, דרך הטיש בערב ובמוצאי יום הקדוש, ועד להבדלה ולקידוש לבנה ברוב עם (חסידים)

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עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
עשי"ת בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בתשליך (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בתשליך (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בתשליך (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בתשליך (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בתשליך (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בתשליך (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בתשליך (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז במנהג כפרות (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז במנהג כפרות (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז במנהג כפרות (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז במנהג כפרות (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז במנהג כפרות (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז במנהג כפרות (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז במנהג כפרות (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בטיש ערב יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בטיש ערב יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בטיש ערב יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בטיש ערב יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בטיש ערב יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בתפילת מנחה ערב יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בתפילת מנחה ערב יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בהבדלה במוצאי יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בהבדלה במוצאי יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בהבדלה במוצאי יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בהבדלה במוצאי יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בהבדלה במוצאי יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בטיש מוצאי יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בקידוש לבנה במוצאי יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בקידוש לבנה במוצאי יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בקידוש לבנה במוצאי יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בקידוש לבנה במוצאי יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )
האדמו"ר מצאנז בקידוש לבנה במוצאי יום כיפור (צילום: משה גולדשטיין )

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האדמו"ר מצאנזכפרותתשליךערב יום כיפור

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