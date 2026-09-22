צָנִיף טָהוֹר מַרְאֵה כֹהֵן מהכפרות ועד לקידוש לבנה; תיעוד מרהיב מכל רגעי ההוד בצילו של האדמו"ר מצאנז משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק ומרהיב מעשרת ימי תשובה ומערב היום הקדוש בצילו של האדמו"ר מצאנז | החל מקבלת קהל לבחורים, ההשתטחות על ציונו של אביו האדמו"ר ה'שפע חיים' זצ"ל, עריכת 'כפרות' וסליחות בערב יו"כ, דרך הטיש בערב ובמוצאי יום הקדוש, ועד להבדלה ולקידוש לבנה ברוב עם (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:28