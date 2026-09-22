דרמה לפנות בוקר בניו ג׳רזי: תושב מנצ׳סטר בן 86 חולץ ממכוניתו לאחר שזו הידרדרה אל מאגר מים סמוך למגרש גולף והחלה לשקוע. דקות לאחר החילוץ, הרכב נעלם כולו מתחת לפני המים.

האירוע התרחש לפנות בוקר ביום ראשון, סמוך לשעה 4:52, במתחם המגורים ״רנסאנס במנצ׳סטר״ שבאזור וייטינג, במנצ׳סטר טאון־שיפ שבמחוז אושן, ניו ג׳רזי. מדובר בקהילת מגורים לבני 55 ומעלה, באזור הנמצא בסמיכות יחסית ללייקווד - אחד המוקדים החרדיים הגדולים בארצות הברית. עם זאת, לא נמסרה כל אינדיקציה לכך שהנהג או נסיבות האירוע קשורים לקהילה החרדית.

משטרת מנצ׳סטר טאון־שיפ קיבלה דיווח על רכב שנמצא במאגר מים והולך ושוקע, סמוך לצומת הרחובות האלסטד ואספלנד. כשהשוטרים הגיעו למקום, הם הבחינו בג׳ורג׳ מיגנר, תושב המקום בן 86, כשהוא לכוד בתוך מכונית ניסאן אלטימה שחורה משנת 2024 ומזעיק עזרה. הרכב המשיך לשקוע במהלך פעולת ההצלה.

השוטר שון רמבך נכנס למים ושחה לעבר הרכב השוקע, בעוד השוטר דונלד מילר השתמש בתיק הצלה עם חבל ציפה כדי לסייע בהכוונת הנהג אל מחוץ למכונית ובחזרתו הבטוחה אל החוף. זמן קצר לאחר שמיגנר חולץ מן המים, המכונית שקעה לחלוטין.

מיגנר סיפר לשוטרים כי ניסה לבצע פניית קיי - תמרון היפוך כיוון באמצעות נסיעה קדימה ואחורה - אך בעת ששילב להילוך אחורי לחץ בטעות על דוושת התאוצה במקום על דוושת הבלם. בעקבות הטעות, הרכב הידרדר מעבר לסוללה ונכנס אל מאגר המים שבסמוך למגרש הגולף.