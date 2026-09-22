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דרמה בליל כיפור

ליד הריכוז החרדי: קפץ למים - וחילץ נהג בן 86 שרכבו שקע בתוך המים

תושב מנצ׳סטר בן 86 לחץ בטעות על דוושת התאוצה במקום על הבלם • הרכב הידרדר למאגר מים והחל לשקוע • שוטר שחה אל הרכב והצליח לחלץ את הנהג • דקות לאחר מכן, המכונית נעלמה לחלוטין מתחת לפני המים (בעולם)

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(צילום: Township Police Department)

דרמה לפנות בוקר בניו ג׳רזי: תושב מנצ׳סטר בן 86 חולץ ממכוניתו לאחר שזו הידרדרה אל מאגר מים סמוך למגרש גולף והחלה לשקוע. דקות לאחר החילוץ, הרכב נעלם כולו מתחת לפני המים.

האירוע התרחש לפנות בוקר ביום ראשון, סמוך לשעה 4:52, במתחם המגורים ״רנסאנס במנצ׳סטר״ שבאזור וייטינג, במנצ׳סטר טאון־שיפ שבמחוז אושן, ניו ג׳רזי. מדובר בקהילת מגורים לבני 55 ומעלה, באזור הנמצא בסמיכות יחסית ללייקווד - אחד המוקדים החרדיים הגדולים בארצות הברית. עם זאת, לא נמסרה כל אינדיקציה לכך שהנהג או נסיבות האירוע קשורים לקהילה החרדית.

משטרת מנצ׳סטר טאון־שיפ קיבלה דיווח על רכב שנמצא במאגר מים והולך ושוקע, סמוך לצומת הרחובות האלסטד ואספלנד. כשהשוטרים הגיעו למקום, הם הבחינו בג׳ורג׳ מיגנר, תושב המקום בן 86, כשהוא לכוד בתוך מכונית ניסאן אלטימה שחורה משנת 2024 ומזעיק עזרה. הרכב המשיך לשקוע במהלך פעולת ההצלה.

השוטר שון רמבך נכנס למים ושחה לעבר הרכב השוקע, בעוד השוטר דונלד מילר השתמש בתיק הצלה עם חבל ציפה כדי לסייע בהכוונת הנהג אל מחוץ למכונית ובחזרתו הבטוחה אל החוף. זמן קצר לאחר שמיגנר חולץ מן המים, המכונית שקעה לחלוטין.

מיגנר סיפר ל כי ניסה לבצע פניית קיי - תמרון היפוך כיוון באמצעות נסיעה קדימה ואחורה - אך בעת ששילב להילוך אחורי לחץ בטעות על דוושת התאוצה במקום על דוושת הבלם. בעקבות הטעות, הרכב הידרדר מעבר לסוללה ונכנס אל מאגר המים שבסמוך למגרש הגולף.

(צילום: Township Police Department)

לזירה הוזעקו גם צוותי רפואת החירום של מנצ׳סטר, חברת הכבאות המתנדבת רידג׳וויי וצוות החילוץ וההתאוששות במים של וייטינג. אנשי ההצלה בדקו את הרכב וסביבתו כדי לוודא שלא נותרו בו נוסעים נוספים, ובהמשך סייעו בפעולות ההתאוששות ובהוצאת הרכב מן המים.

צוות רפואת החירום העניק למיגנר טיפול רפואי ראשוני במקום. הוא נבדק בעקבות פגיעה קלה, ולא דווח על נפגעים נוספים.

משטרת מנצ׳סטר טאון־שיפ הודתה לשוטרים רמבך ומילר ולכלל כוחות החירום שהשתתפו בפעולה. האירוע הסתיים ללא פגיעה קשה - בזכות תגובה מהירה, כניסתו של שוטר למים ותיאום בין המשטרה, צוותי הרפואה והכבאות.
משטרהחילוץניו ג'רזיתאונות דרכים

1 תגובות

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מגיל מסוים צריך להחמיר מאד את הקריטריונים המאפשרים להחזיק ברישיון נהיגה, ואולי גם לאסור על כך לחלוטין. יש בני 86 שיכולים לנהוג בצורה אחראית ובטוחה (להם ולאחרים), אבל יש גם בני 14 כאלה, ואעפ"כ בני 14 קטגורית מנועים מהחזקת רישיון נהיגה, וכך ראוי שיהיה גם עם בני 86.
רק לא ג ושס

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