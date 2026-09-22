מצרי הורמוז ( צילום: AI )

דרמה דיפלומטית מאחורי הקלעים: איראן מאותתת על נכונות לחידוש המגעים עם ארצות הברית ולסיום המתיחות הביטחונית החריפה, כך עולה מדבריו של בכיר איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות 'רויטרס'.

ההצעה האיראנית הועברה בחשאי באמצעות מתווכים, והיא כוללת התחייבות לפתוח את מצר הורמוז תוך שבעה ימים בלבד - בתנאי שוושינגטון תסיר את הלחץ הצבאי באזור. על פי הדיווח, טהראן העבירה לפני מספר ימים, ב-16 בספטמבר הצעה רשמית לוושינגטון, ששוגרה בחשאי באמצעות גורמים מתווכים. הבכיר האיראני חשף כי המשלחת האיראנית, ששוהה בימים אלו בניו יורק לקראת כינוס העצרת הכללית של האו"ם, הוסמכה במלואה לחדש את המהלכים הדיפלומטיים מול הממשל האמריקני. לא מרים ידיים: 15 שנה אחרי הצונאמי הקטלני, הוא עדיין מחפש את אשתו אריה רוזן | 13:28 "ניתן לדון בניו יורק, בתיווך גורמים שלישיים, בפרטי הסכם לסיום מעשי האיבה מול ארצות הברית", הצהיר הבכיר, ואישר למעשה כי הדלת פתוחה למשא ומתן שקט שעשוי להוביל להרגעת הרוחות. קלף המיקוח: פתיחת המצר תוך שבוע במוקד ההצעה האיראנית עומד נתיב הסחר הימי האסטרטגי. לדברי הבכיר, איראן מביעה נכונות לפתוח מחדש את מצר הורמוז בתוך שבעה ימים בלבד. אולם, למהלך זה הוצב תנאי ברור ונוקשה: על ארצות הברית להפחית את הלחץ הצבאי שהיא מפעילה באזור ולהסיר לאלתר את המצור שהוטל על נמלי הים. הדברים הללו מהווים איתות משמעותי מצידה של הרפובליקה האסלאמית, שמנסה כעת למנף את הבמה הבין-לאומית בניו יורק כדי להשיג הקלה בלחץ האמריקני. איראן משתמשת במצר הורמוז - עורק תעבורת הנפט המרכזי של העולם - כקלף המיקוח העיקרי שלה. כזכור, בחודשים האחרונים הידרדר המצב הביטחוני במצר באופן משמעותי. על פי נתונים שפורסמו, רק 14 כלי שיט חצו את המצר ביום שלישי האחרון - לעומת כ-120 ספינות שנהגו לחצות מדי יום לפני פרוץ המלחמה. המצב הביטחוני הלא יציב והפחד מפני תקיפות איראניות הביאו לירידה דרמטית בתנועת השיט.

נושאת מטוסים במפרץ מול איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

ככל הנראה הלחץ האיראני הוא על רקע המשבר הכלכלי החמור שפוקד את איראן. מאות נהגי משאיות איראניים תקועים בגבולות פקיסטן, אפגניסטן וטורקיה, ואינם מצליחים להעביר את סחורותיהם. טונות של משמשים התקלקלו בגלל העיכובים הממושכים, והמצב הכלכלי מחמיר מיום ליום.

בכירים איראניים הודו בשיחה עם רויטרס כי קריסת המשטר היא תרחיש אפשרי לאור המהלכים של ארה"ב במיצר הורמוז, והלחץ המתמשך על הכלכלה האיראנית. נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס לאחרונה לקשיים והודה כי "הבעיות שלנו הוכפלו פי כמה וכמה, בעוד שההכנסות שלנו ירדו".

מנגד, ארצות הברית ממשיכה להחזיק בעמדה נוקשה. הנשיא טראמפ אף ביטל ברגע האחרון תקיפה צבאית נגד המורדים החות'ים בתימן, מתוך חשש מפתיחת חזית שלישית מול איראן. עם זאת, וושינגטון ממשיכה להפעיל לחץ כבד על טהראן, ושר הביטחון הישראלי ישראל כ"ץ אף הזהיר כי תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את מדינת ישראל מכל מגבלה קיימת.

כעת, כשהמשלחת האיראנית שוהה בניו יורק לקראת העצרת הכללית של האו"ם, נראה כי טהראן מנסה לנצל את ההזדמנות הדיפלומטית כדי להשיג פריצת דרך במשא ומתן עם וושינגטון. השאלה היא האם ארצות הברית תהיה מוכנה להיענות להצעה האיראנית, או שהיא תמשיך בלחץ הכלכלי והצבאי עד להשגת תנאים נוחים יותר.