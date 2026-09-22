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האזהרה החריגה של השר כ"ץ: "אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה תפונה דרומה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ משגר אזהרה חריגה "נוכח כוונות ומידעים שונים" ל"ארגון הטרור ותומכיו - מאיראן ועד ארדואן" | לדבריו, "אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה" | הדברים נאמרו בטקס האזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים (צבא וביטחון)

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שר הביטחון ישראל כ"ץ בנאומו (צילום: משרד הביטחון)

בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל נערך הבוקר (שלישי) טקס האזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ נשא דברים בטקס ובחר לשגר אזהרה חריפה: "נוכח כוונות ומידעים שונים אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו - מאיראן ועד ארדואן: אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה - כפי שעשינו במרכבות גדעון ב׳ - ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חאנון ו-70% משטחה של עזה, עד להשבתו".

לדברי השר : "זו השפה שארגוני הטרור הג'יהאדיסטים בעזה ובלבנון מבינים, וזו השפה שאנחנו מדברים: פינוי האוכלוסייה, השמדת התשתיות ולקיחת השטח".

עיקרי דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ:

"גם היום, 53 שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים, אנחנו נמצאים במערכה למול מי שמבקשים להשמיד אותנו. הם לא הצליחו ב-1973, והם לא יצליחו בכך גם היום.

"כלקח ממלחמת יום הכיפורים - היכינו פעמיים את במכות מנע עוצמתיות, הסרנו את איום ההשמדה הגרעיני, חיסלנו את חמינאי והרסנו יכולות אסטרטגיות שהחזירו את איראן שנים רבות לאחור. המלאכה עוד לא תמה ואם נצטרך נכה גם בפעם השלישית עד להפלת משטר הטרור וסילוקו.

"צה"ל ערוך כיום בלבנון, בסוריה ובעזה באזורי ביטחון עוצמתיים מעברו השני של הגבול כלקח מאירועי ה-7 באוקטובר, שלא לאפשר לגורמים ג׳יהאדיסטים להימצא סמוך לגבולותינו ויישובינו.

"אזורי הביטחון ריקים מתושבים וצה״ל פועל בתוך השטח, מקים מוצבים ומשמיד את כל תשתיות הטרור מתחת ומעל לפני הקרקע - כולל הבתים ששימשו כמוצבי טרור לכל דבר.

"לא ניסוג מהקו הצהוב בעזה לקווי היערכות חדשים בתוך עזה כל עוד לא יסולק ה ועזה לא תפורז מנשק ומנהרות. לא נרשה איום על יישובינו.

"ונוכח כוונות ומידעים שונים אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו - מאיראן ועד ארדואן: אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה - כפי שעשינו במרכבות גדעון ב׳ - ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חאנון ו-70% משטחה של עזה, עד להשבתו.

"זו השפה שארגוני הטרור הג'יהאדיסטים בעזה ובלבנון מבינים, וזו השפה שאנחנו מדברים: פינוי האוכלוסייה, השמדת התשתיות ולקיחת השטח.

"כל ההישגים שלנו בשדה הקרב, בזירה המדינית ובמאבק על ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל הושגו בזכות אומץ ליבם, גבורתם והקרבתם של לוחמי צה"ל ואנשי מערכת הביטחון, ובזכות הנופלים לדורותיהם, שמסרו את נפשם למען תקומת עם ישראל בארצו ולהגנת מדינת ישראל.

"יש חשיבות רבה להנציח את זכרם של הנופלים ולהזכיר אותם ולדבר עליהם. בעוד אלפי שנים יזכרו בני עמנו את לוחמי ישראל שנפלו בהגנה על המולדת, את גבורתם, את רוחם ואת המחיר ששילמו כדי להבטיח את קיומה, את ביטחונה ואת עתידה של מדינת ישראל".
חמאסעזהאיראןישראל כץמלחמת יום הכיפוריםחטיפה

11 תגובות

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9
😂😂😂 חחחחח...לא מצאתי תגובה טובה מזו
רפאל
8
קשקשן. נחטפו מאות ולא פינית את העיר עזה. מי יפנה אותה? אין לך מספיק כוחות לפנות כזה היקף של אוכלוסייה, גם לפני הפסקת האש בקושי העזת להיכנס לשם פנימה. ואם תכניס אותם נספוג ח"ו שוב הודעות "הותר לפרסום" מדי בוקר. למה לאיים במה שאתה יודע שאינך יכול לעשות?
רק לא ג ושס
רוב המלחמה העיקרית עם *עזה* הרמטכל האחראי ושר הביטחון האחראי היה הרצי הלוי ויואב גלנט 😘
ריקי
התפלק לך מי היה ראש הממשלה האחראי על שניהם 🥰
רק לא ג ושס
7
בגלל חוק מוות בצורה שמערכת המשפט תנהל את זה כל יהודי בעולם! בסכנה אם חוק מוות לא יתבצע שתוך 24 שעות המחבל מתתחת לאדמה אין שום טעם, ויכולים לסדר חוק צבאי שלושה שופטים ומיד בלי ערעור בלי בג"ץ בלי כלום אחר לבטל את החוק גם לנוחבות להעביר חוק שכל מי שנכנס לישראל באותו יום מת בלי לברבר אחרת יש לנו נסיון ש
תימני

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