בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל נערך הבוקר (שלישי) טקס האזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ נשא דברים בטקס ובחר לשגר אזהרה חריפה: "נוכח כוונות ומידעים שונים אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו - מאיראן ועד ארדואן: אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה - כפי שעשינו במרכבות גדעון ב׳ - ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חאנון ו-70% משטחה של עזה, עד להשבתו".

לדברי השר כ"ץ: "זו השפה שארגוני הטרור הג'יהאדיסטים בעזה ובלבנון מבינים, וזו השפה שאנחנו מדברים: פינוי האוכלוסייה, השמדת התשתיות ולקיחת השטח".

עיקרי דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ:

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"גם היום, 53 שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים, אנחנו נמצאים במערכה למול מי שמבקשים להשמיד אותנו. הם לא הצליחו ב-1973, והם לא יצליחו בכך גם היום.

"כלקח ממלחמת יום הכיפורים - היכינו פעמיים את איראן במכות מנע עוצמתיות, הסרנו את איום ההשמדה הגרעיני, חיסלנו את חמינאי והרסנו יכולות אסטרטגיות שהחזירו את איראן שנים רבות לאחור. המלאכה עוד לא תמה ואם נצטרך נכה גם בפעם השלישית עד להפלת משטר הטרור וסילוקו.

"צה"ל ערוך כיום בלבנון, בסוריה ובעזה באזורי ביטחון עוצמתיים מעברו השני של הגבול כלקח מאירועי ה-7 באוקטובר, שלא לאפשר לגורמים ג׳יהאדיסטים להימצא סמוך לגבולותינו ויישובינו.

"אזורי הביטחון ריקים מתושבים וצה״ל פועל בתוך השטח, מקים מוצבים ומשמיד את כל תשתיות הטרור מתחת ומעל לפני הקרקע - כולל הבתים ששימשו כמוצבי טרור לכל דבר.

"לא ניסוג מהקו הצהוב בעזה לקווי היערכות חדשים בתוך עזה כל עוד לא יסולק החמאס ועזה לא תפורז מנשק ומנהרות. לא נרשה איום על יישובינו.

"ונוכח כוונות ומידעים שונים אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו - מאיראן ועד ארדואן: אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה - כפי שעשינו במרכבות גדעון ב׳ - ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חאנון ו-70% משטחה של עזה, עד להשבתו.

"זו השפה שארגוני הטרור הג'יהאדיסטים בעזה ובלבנון מבינים, וזו השפה שאנחנו מדברים: פינוי האוכלוסייה, השמדת התשתיות ולקיחת השטח.

"כל ההישגים שלנו בשדה הקרב, בזירה המדינית ובמאבק על ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל הושגו בזכות אומץ ליבם, גבורתם והקרבתם של לוחמי צה"ל ואנשי מערכת הביטחון, ובזכות הנופלים לדורותיהם, שמסרו את נפשם למען תקומת עם ישראל בארצו ולהגנת מדינת ישראל.

"יש חשיבות רבה להנציח את זכרם של הנופלים ולהזכיר אותם ולדבר עליהם. בעוד אלפי שנים יזכרו בני עמנו את לוחמי ישראל שנפלו בהגנה על המולדת, את גבורתם, את רוחם ואת המחיר ששילמו כדי להבטיח את קיומה, את ביטחונה ואת עתידה של מדינת ישראל".