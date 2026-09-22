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 בְּהַר קָדְשִׁי

במרכז השיכון החסידי מול חוף הים: האדמו"ר ערך עם קהל חסידיו תשליך

במעמד רווי הוד ערכו מאות חסידי סערט ויז'ניץ את מנהג התשליך בראשות האדמו"ר, במרכז הקריה בחיפה, מול חוף הים הנשקף מהשיכון החסידית | בסיום המעמד פצח האדמו"ר בניגוני הימים הנוראים תוך שהוא מעודד בעוז את השירה (חסידים)

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האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בתשליך (צילום: שרון לייבל David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בתשליך (צילום: שרון לייבל David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בתשליך (צילום: שרון לייבל David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בתשליך (צילום: שרון לייבל David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בתשליך (צילום: שרון לייבל David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בתשליך (צילום: שרון לייבל David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בתשליך (צילום: שרון לייבל David Cohen/Flash90)

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חיפההאדמו"ר מסערט ויז'ניץתשליך

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