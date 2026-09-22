בְּהַר קָדְשִׁי במרכז השיכון החסידי מול חוף הים: האדמו"ר ערך עם קהל חסידיו תשליך במעמד רווי הוד ערכו מאות חסידי סערט ויז'ניץ את מנהג התשליך בראשות האדמו"ר, במרכז הקריה בחיפה, מול חוף הים הנשקף מהשיכון החסידית | בסיום המעמד פצח האדמו"ר בניגוני הימים הנוראים תוך שהוא מעודד בעוז את השירה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 08:32