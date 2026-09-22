 דלג לתוכן הראשי
התחזית המלאה

מהפך במהלך היום: העננים יתפזרו, מזג האוויר ייעשה נאה | ייתכן טפטוף קל

גשם מקומי בחוף וירידה בטמפרטורות בהרים; בהמשך היום ייעשה נאה ולא צפוי שינוי ניכר ביומיים הקרובים | התחזית המלאה (מזג האוויר)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
הכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שלישי) בשעות הבוקר מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-37
מזג האווירהתחזית

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר