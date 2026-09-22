מזג האוויר היום (שלישי) בשעות הבוקר מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ.
ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 28-37
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