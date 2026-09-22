הכותל המערבי ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי) בשעות הבוקר מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.