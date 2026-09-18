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כֹּנֵס כַּנֵּד מֵי הַיָּם

בהיכל הטישים; הרבי מסאדיגורה ערך טיש מיוחד לאחר תשליך

בהיכל הטטישים במרכז החסידות בבני ברק, ערך אמש האדמו"ר מסאדיגורה מנהג תשליך | לאחר אמירת סדר המזמורים, ערך הרבי טיש לחיים ונשא אמרות קודש ברום מעלת הימים הבאים לקראתנו לשלום (חסידים)

האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)

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האדמו"ר מסאדיגורהתשליך

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