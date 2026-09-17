יום כיפור - יום לשחרור משא כבד!

איך עושים תשובה על עבירות של בין אדם למקום, ואיך על עבירות של אדם לחברו?

עבירות של בן אדם לחברו – אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו.

אתה מצליח לסולח למי שפגע בך ב'קטנה', ומתבלט ואף לא מסוגל לסלוח למי שגרם לך נזק כספי, פגע או השפיל אותך, והפגיעה הותירה בך נזקים או משא כבד.

איך תשיל מעליך את המשא הכבד, ותחתם בכיפור לכל הישועות?

לא נעסוק בכל חלקי התשובה כמקובל, אך, נעלה נקודה חשובה בעבירות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו – אהבה עצמית.

היום זה 'טרנד' לדבר על אהבה עצמית וערך עצמי, אז, בא נדבר.

ואהבת לרעך – כמוך?

רבי נחמן כותב בשיחות הר"ן (ק"מ) שלכל אדם צריך שיהיה אמונה בעצמו שהוא חביב וחשוב לפני השם יתברך "אהבת עולם אהבתנו" הקב"ה אוהב אותנו ורוצה שנאהב את עצמנו, והתורה מלמדת איך צריך לאהוב את חברך "ואהבת לרעך כמוך" – תאהב את חברך כמו שאתה אוהב את עצמך, השאלה היא:

האם אתה באמת אוהב את עצמך?

שאתה אוהב את רעך כמו שאתה אוהב את עצמך, רעך יאהב אותך כמו שאתה אוהב אותו, קרי:

תקבל מרעך את היחס שאתה נותן לעצמך.

כשאתה חומל על עצמך ועושה תשובה, חברך חומך עליך וסולח לך, הכלל הוא:

היחס של חברך אליך, תמיד משקף את – היחס שלך לעצמך!

אדם בעל ערך עצמי ישים גבולות לחברו, ולא יתן לו לפגוע בו.

הבעש"ט הקדוש מדבר על שיקוף הצל, מה שנכון גם בין אדם לחברו...

רבי נחמן אומר להפוך את הכעס - לרחמים, וזה עובד נפלא.

למה קשה לסלוח למי שפגע בנו?

לסלוח לחבר פירושו, לסלוח לעצמנו על שנתנו לו להתייחס אלינו בצורה שאינה מכבדת, או נתנו לו לפגוע בנו, או לגרום נזק מכל סוג שהוא, ולכן:

כדי לסלוח לחבר, צריך לקחת - אחריות על הסיטואציה.

לחמול על עצמנו שלא מספיק כיבדנו את עצמנו והגענו למצב הזה, להבין שהיו חסרים לנו 'כלים' שגרמו לנו לנהוג כפי שנהגנו, ועתה אנו צריכים:

לחמול ולסלוח לעצמנו, כי - עשינו את הטוב ביותר שיכלנו.

כשאינך סולח לחברך, אינך מוכן לקחת אחריות על החלק שלך בסיטואציה.

לא לשכוח שהקב"ה מנהל את העולם, והכל קורה בהשגחה פרטית מדויקת ולטובת האדם, ואין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה:

לקב"ה אין שותפים, יש לו רק שליחים – שעושים רצונו!

ומה שקרה - היה צריך לקרות.

בדרך זו או אחרת, זה היה שעור עבורנו שבא ללמד אותנו 'כלים' חדשים, שמהיום והלאה נשתמש בהם.

וידוע, שעל עבירות של בן אדם לחברו, צריך לבקש סליחה גם מהקב"ה.

נשמע מסובך? לא! פשוט תסלח! והקב"ה יאמר לך: "סלחתי כדברך"...

שים לב, כדברך...

'אם יש דין – למטה! אין דין - למעלה'!

עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, אך צריך לעשות חשבון נפש, לתת לעצמו דין וחשבון על מעשיו, לשפוט את עצמנו, ובכך, 'לחסוך' מעצמנו את המשפט בבית דין של מעלה, כי יש כלל:

אם יש דין – למטה, אין דין – למעלה! והבחירה - בידך!

אם תתחרט ותתוודה על העבר, ותחליט לעשות שינוי קטן שתתמיד בו אפילו לתקופה, תקרא:

'בעל תשובה' - ותזכה במשפט ובשנה טובה!

אתה – השופט הנאשם הסנגור הקטגור

תבחר להיות:

השופט – הנאשם - הסנגור והקטגור של עצמך! ובוודאי יוצא - זכאי במשפט.

כשאתה שופט את עצמו, לא רק שהקב"ה סוגר לך את תיק המשפט, אלא גם:

הופך את עוונותיך ופשעיך – לזכויות! שווה! כמה חכם!

'רחמנא ליבא בעיי' - צביטה קטנה בלב עם קבלה קטנה, פותחת פתח 'כחודו של מחט', ומוכיחה את רצונך האמיתי להשתנות:

ו'סותמת' את פיות המקטרגים עליך, ואתה - זוכה בדין!

השינוי שהחלטת לעשות, נחשב:

כתוצאות ה'דין' במשפט - שעשית לעצמך, והוא כ'פסק דין' – שפסקת לעצמך!

השינוי קטן שקיבלת על עצמך מנער ממך את עבירות העבר, ו'משליך' אותם כמו ב'תשליך', ובכך אתה:

חוסך לעצמך את המשפט - בבית דין של מעלה!

לבחור בשינוי – ולזכות בדין!

הקב"ה דן את האדם "באשר הוא שם" – מהמקום שהיום אתה מרגיש חרטה ונקרא 'בעל תשובה', אין קשר למה שעשית עד היום, לכן, תאמר לעצמך:

'אין הדבר תלוי אלא בי' – מה שיפסק עלי השנה תלוי רק בך.

הקב"ה אוהב אותך ורוצה להיטיב איתך, ולכן, נתן דרך קלה לשוב אליו, ותזכור:

כמה שאדם יותר רחוק ומתקרב, הוא יותר – מקדש שם שמים!

קבלה קטנה מקנה לך תואר של 'בעל תשובה':

ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים - יכולים לעמוד!

תתעורר ותדליק את הנשמה... כי ימינו פתוחה - לקבל שבים.

הקב"ה מחכה לכולנו - גם לך! כן כן – אתה!

מחיצת עוונות – מחיצה לישועות

"כי עוונותיהם מבדילים ביני לביניכם" – העוונות גורמים למחיצה בינך לבין הקב"ה, ואם תוריד את מחיצת העוונות – תזכה בדין!

שתי אפשרויות איך להוריד את מחיצת העוונות, או תשובה בלב נכנע ובשמחה, או יסורין שיגרמו לך להרים עיניים ולבקש עזרה מאבא שבשמים, להתקרב ולשוב אליו.

לאחר שאדם חטא, נברא מהעבירה כח טומאה שמקטרג על האדם, ומייסר אותו בכל מיני דרכים, וזה: "תיסרך רעתך" (ירמיהו ב, יט). אבל, אם עשה תשובה:

החטא - נמחק! ואף – הופך לזכות!

החטא – נחקק בעצמות האדם!

כשאדם חוטא, החטא דבוק בו כמו עם 'דבק' מגע ונחקק בעצמותיו, כמו שכתוב: "ותהי עוונותם על עצמותם" ובשלב הבא - נוקם בו! כמו שכתוב:

"עוונותיכם הטו אלה, וחטאותיכם - מנעו הטוב מכם".

כל עבירה שאדם עשה, אותיות של שם העבירה – נחקקים בעצמותיו, לדוגמא: אדם דיבר לשון הרע, צרוף האותיות של המילה: לשון הרע - נחקקים בעצמות, ונוקמים בו ע"י יסורין או חולאים, וכמו שאמר דוד המלך:

"חנני ה' כי אמלל אני... כי נבהלו עצמי" (תהילים ו', ג').

הווידוי – סוד צרוף האותיות!

הווידוי שאדם מתוודה, מחריב את הצרוף הרע שנבנה מהאותיות, כח הדיבור:

עושה רושם, ופועל - בעולמות העליונים! ומוציא את החטא - מעצמות האדם!

הווידוי והתשובה הם מתנה לאדם, כי מאותן האותיות:

הקב"ה בונה לאדם צרוף חדש וטוב, שמביא לו שנה של - חסדים וישועות!

הדיבור הרע יוצא מעצמות האדם, וממנו נעשה הווידוי, שבונה את מלכות דקדושה, בבחינת:

"כָּל עַצְמֹתַי תֹּאמַרְנָה" (ליקוטי מוהר"ן, סימן ד', ד"ה ועוונותיו).

לדוגמא: אדם שגרם צער לחברו – ומתוודה:

צרוף האותיות - צ-ע-ר, הופך עבורו ל - ע-צ-ר!

הקב"ה עוצר לאדם כל מיני - יסורין או חולי או דבר רע שיש לו.

הבעש"ט הקדוש מדבר הרבה על 'סוד צרוף האותיות' ושווה להעמיק בנושא.

לא נעים להתוודות, אבל - עדיף מלסבול, כי:

"ומכסה פשעיו – לא יצליח" – אין דרך אחרת, שווה!

"ומודה ועוזב ירוחם" – עוונך יכופר ותזכה לחסד ורחמים, שיביאו ישועות...

השכינה באה – לסייע לך!

החטא - פוגם בשכינה, ואעפ"י כן, כשאדם חוטא ופוגם בשכינה:

השכינה באה לנחם אותו, ומפרשת את צערה, ומבאר רבי נחמן:

"כי כל פגם ופגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן, כביכול... והיא מנחמת אותו, שתבקש תחבולות לתקן כל הפגמים (ליקוטי מוהר"ן, רנ"ט).

הווידוי מחזיר את המלכות לשורשה, כי:

"שֹׁרֶשׁ הַמַּלְכוּת הוּא אֵשׁ... כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב:

"הֲלוֹא כֹּה דְבָרִי כָּאֵשׁ", וּכְתִיב: "בִּי מְלָכִים יִמְלֹכוּ"!

השכינה ואתה - מחזירים לקב"ה את המלכות, ולקב"ה מאיר עליך בחזרה את:

בשמחה ובמאור פנים את - י"ג מידות של רחמים!

ואתה זוכה שהקב"ה:

באהבתו הרבה, רחמיו וחסדיו הגדולים, מיטיב דינך - לשנה החדשה!

השופט מגלה לך – איך תנצח במשפט

אתה מודה באשמה, מתוודה, ולא נענש, ואף - מקבל פרס!

מי שמע על 'שופט' שמגלה ל'נשפט' - איך לנצח אותו?

אין משפטו של הקב"ה – כמשפט בשר ודם!

"בן אדם! מה לך נרדם..."

קום וקבל - שנה חדשה עם ברכות וישועות חדשות.

כתיבה וחתימה טובה.

בשורות טובות במהרה, אמן!