מכה קשה למפגות החרדיות: בג"ץ ביטל הערב (חמישי) את החלטת ועדת הבחירות המרכזית מתחילת החודש - וקבע כי אסור יהיה להשתמש באפליקציית אלקטור ולהעביר ביום הבחירות מידע על זהות האזרחים שהגיעו לקלפי ומימשו את זכות ההצבעה שלהם.

השופטת יעל וילנר נימקה את ההחלטה בכך שהשימוש באפליקציה מהווה ב"פגיעה בזכות לפרטיות", וכי "ועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר לנציגי המפלגות בקלפיות לנהוג בהתאם לפרקטיקה הנדונה".

וילנר קבעה, בין היתר, כי אין הסמכה חוקית להעביר את המידע על האזרחים שהגיעו להצביע. השופטים קבעו כי העברת המידע פוגעת בזכות לפרטיות - ומנוגדת לחוק הגנת הפרטיות.

כאמור, רק לפני כשבועיים התכנסה ועדת הבחירות המרכזית ודחתה את החלטת השופט נעם סולברג למנוע שימוש במערכת הדיווח מהקלפיות. הוועדה אישרה למפלגות לדווח על מצביעים בקלפי, באמצעות יישומים כמו "אלקטור".

קודם לכן קבע השופט סולברג כי המידע שאליו נחשפים נציגי המפלגות במסגרת עבודתם בקלפי נועד לפיקוח על תקינות הליך הבחירות, ולא לשימוש מפלגתי לצורך איתור והמרצת מצביעים. לצד האיסור, נקבע כי נתונים כלליים על שיעורי ההצבעה בכל קלפי יוכלו להתפרסם במהלך יום הבחירות באופן שוויוני לכל הרשימות - מבלי לחשוף את זהות המצביעים.

הנציג החרדי שהגיב הוא סגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ח"כ ארז מלול שמסר: "פסיקת בג"ץ משנה את כללי המשחק תוך כדי משחק ופוגעת בהליך הדמוקרטי. מניעת המידע מהמפלגות תפגע ביכולתן להניע מצביעים למימוש זכותם ועלולה להוריד את שיעורי ההצבעה. מדובר בהחלטה המנותקת מהמציאות בשטח ומצמצמת את חופש הפעולה הלגיטימי של הסיעות ביום הבחירות".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין תקף את ההחלטה ואמר כי "שופטי בג״ץ יודעים שהבחירות הן על השאלה מי ימנה עשרה שופטי עליון בממשלה הבאה - אני כשר המשפטים בממשלת נתניהו או שר המשפטים בממשלת יאיר גולן - עבאס - טיבי".

לדבריו, "הם מנסים לעצור את גלגלי השינוי שהחל, ולמנוע מאיתנו להשלים את הרפורמה. מבחינתם, כל האמצעים כשרים כדי להטות את תוצאות הבחירות".

לוין כינה את ההחלטה "צעד נואש שמשנה את כללי המשחק תוך כדי משחק". לדבריו, "בניגוד לכל קביעותיהם במקרים אחרים. הם פוגעים בטוהר הבחירות וממציאים כללים חדשים שלא היו מעולם, במטרה לדכא הצבעה וכדי לנסות לחזור לשלוט במדינה".

לסיום אמר כי "אסור לתת להם להצליח. הימין ייצא בהמוניו. אנחנו נצביע וננצח. נשלים את הרפורמה ונשים סוף להשתלטות של קומץ שופטים על חיינו".

ממפלגת הציונות הדתית נמסר בתגובה: "החלטת בג"ץ להפוך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ולאסור את השימוש באלקטור נועדה לפגוע ביכולתן של מפלגות הימין להוציא את תומכיהן לקלפיות, ובכך לנסות להפיל את שלטון הימין באמצעות התערבות בוטה בהליך הבחירות. זו בדיוק הסיבה שמדינת ישראל זקוקה לרפורמה משפטית חזקה ולימין חזק שיוביל אותה. בג"ץ לא יבחר במקום הציבור. אנחנו נגיע לכל מצביע, נוציא את המחנה הלאומי לקלפיות וננצח".