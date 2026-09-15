נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק מציין היום (שלישי) את יום הולדתו ה־90. הוא כבר כמעט 20 שנה לא מכהן כשופט, אבל חלק גדול מהכלים שנמצאים כיום בלב המאבק על מערכת המשפט התפתחו בתקופתו. ולא, לא מדובר רק במהפכה החוקתית.

כדי להבין את גודל השינוי, צריך להתחיל דווקא בעילת הסבירות. הרבה לפני שהעילה הפכה למוקד של מאבק ציבורי, ברק קידם את השימוש בה לבחינת החלטות של רשויות המדינה.

השאלה שבית המשפט בדק כבר לא הייתה רק אם לשר או לפקיד הייתה סמכות לקבל את ההחלטה. השופטים בחנו גם כיצד התקבלה ההחלטה, אילו שיקולים נשקלו והאם התוצאה נמצאת במתחם הסבירות.

ברק ניסח זאת בצורה חדה: "אופציה בלתי סבירה היא אופציה בלתי חוקית". מבחינתו, השופט לא מחליף את הרשות ולא בוחר במקומה בין כמה אפשרויות סבירות. הוא מתערב כאשר ההחלטה חורגת מהמתחם.

אלא שהכוח לקבוע מה נמצא בתוך אותו מתחם הונח בידי השופטים. מכאן צמחה הביקורת שלפיה מבחן הסבירות מאפשר לבית המשפט להחליף את שיקול דעתם של נבחרי הציבור בשיקול דעתו.

העתירה נדחתה, אבל הדלת נפתחה

אחד המקרים שממחישים את השינוי הוא בג"ץ רסלר, שעסק בגיוס בני ישיבות. העתירה עצמה נדחתה, פרט שנוטה להיעלם מהשיח על פסק הדין. אלא שבדרך לדחייתה קבע בית המשפט שני דברים משמעותיים: לעותרים יש זכות לפנות לבג"ץ, וסוגיית גיוס בני הישיבות שפיטה.

התוצאה המיידית הייתה ניצחון למדינה, אבל הקביעה העקרונית פתחה את הנושא להמשך התערבות משפטית. ברק סבר כי "מלוא הארץ שיפוט", וכי גם סכסוך פוליטי במהותו יכול לעמוד לבחינת בית המשפט.

כך התחברו שני שינויים שקידם: הרחבת זכות העמידה, שקובעת מי יכול להגיש עתירה, והרחבת השפיטות, שקובעת באילו נושאים בג"ץ יכול לדון. כאשר יותר אנשים רשאים לעתור ויותר נושאים נחשבים שפיטים, בית המשפט נכנס למקומות שבעבר נשארו מחוץ לאולם.

ברק הסביר פעם כיצד הוא רואה את גבולות התפקיד: "אני לא רופא, אבל יש לי כלים לדעת מתי רופא התרשל. אני לא טייס, אבל יש לי כלים לדעת מתי טייס התרשל. אני לא רמטכ"ל, אבל יש לי כלים לדעת מתי רמטכ"ל ביצע את תפקידו באופן לא ראוי. זה המקצוע שלי".

המשפט הזה מסביר חלק גדול מתפיסתו. השופט אינו רופא, טייס או רמטכ"ל, אבל לדעת ברק הוא רשאי לבדוק אם בעלי התפקידים הפעילו את סמכותם כחוק.

הסמכות לפסול חוק של הכנסת

מעל כל השינויים ניצבת המהפכה החוקתית. בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק, ברק טען כי חוקי היסוד קיבלו מעמד גבוה יותר מחקיקה רגילה.

בפסק דין בנק המזרחי קבע בית המשפט כי הוא מוסמך לפסול חוק של הכנסת שאינו מתיישב עם חוקי היסוד. ברק לא קבע זאת לבדו, שופטים נוספים היו שותפים לקביעה, אבל הוא היה מי שעיצב וקידם את התפיסה המשפטית הזאת.

גם כאן חשוב להבחין בין ההחלטה העקרונית לבין הפסילה בפועל. פסק דין בנק המזרחי הכיר בסמכות, אך המקרה הראשון שבו בג"ץ פסל הוראת חוק לאחר המהפכה החוקתית הגיע בפסק הדין בעניין לשכת מנהלי ההשקעות. בית המשפט ביטל הוראות בחוק שהסדיר ייעוץ וניהול תיקי השקעות, לאחר שנקבע כי הן פוגעות בחופש העיסוק. הכנסת התבקשה לתקן את החוק, והוא אכן תוקן.

זו הייתה המשמעות המעשית של המהלך: חוק שעבר בכנסת כבר לא היה בהכרח סוף הדיון. בית המשפט קיבל את האפשרות לבחון אותו מול חוקי היסוד ולבטל אותו.

גם העימות סביב יבוא בשר לא כשר מראה שהתמונה מורכבת יותר. בג"ץ קבע כי האיסור על היבוא סותר את חופש העיסוק, ובעקבות המשבר חוק היסוד שונה ונחקק חוק בשר ומוצריו. בהמשך, הרכב בראשות ברק דחה עתירות שהוגשו נגד החוק החדש. ברק הכיר בסמכות הכנסת לשנות בחקיקה הלכות שנקבעו בבית המשפט, אף שהתנגד להתחייבות מראש לחוקק חוקים שיבטלו פסיקות הפוגעות בסטטוס קוו הדתי.

לא רק בג"ץ והממשלה

ההשפעה של ברק לא נשארה במשפט החוקתי. בפסק דין אפרופים הוא שינה את הדרך שבה בתי המשפט מפרשים חוזים. במקום להיצמד רק למילים שנכתבו בהסכם, ניתן משקל גם לנסיבות שבהן נחתם ולמטרה שהצדדים ביקשו להשיג.