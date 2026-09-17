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תַּשְׁלִיךְ בִּמְצוּלוֹת יָם

הרבי נעמד בצדי האגם בפינת החי, וניער בצנעה את שולי בגדיו

האדמו"ר משומרי אמונים הגיע יחד עם כלל חסידיו לאמירת תשליך ב'פינת החי' בבני ברק. הרבי נעמד בצדי האגם, ואמר את סדר התשליך ביראת הרוממות, ובסיום האמירה ניער את שולי בגדיו אל עבר המים (חסידים)

האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר משומרי אמונים בתשליך (צילום: שוקי לרר)

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האדמו"ר משומרי אמוניםתשליךפינת החי

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