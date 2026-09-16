רגעי הוד במאה שערים; נעילת ראש השנה בתולדות אברהם יצחק

בהיכל הטישים במרכז החסידות בחיפה, נערך שמחת החלאקה לניני האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, נכדים לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר, היניק אליעזר בן הרב ישראל הגר, והיניק יהושע זאב בן הרב חיים מאיר הגר | האדמו"ר גזז מחלפות ראשם, ולאחר שעיטר אותם בכיפה ובטלית קטן, העניק להם ספר 'מסורת', ופצח בריקוד נלהב לקול מצהלות החסידים (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ הגיע אמש (שלישי) לביקור במעונו של גיסו האדמו"ר מבעלזא, לברך ולהתברך בברכת השנים | האדמו"רים הרחיבו בנועם שיח ברום גדלת הימים הנשגבים, ולאחר ברכת לחיים נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
אלפי חסידי באבוב 45 זכו לשהות בצל הקודש של האדמו"ר בימי הרת עולם | צפו בתיעוד מרהיב, מהתרת נדרים בערב החג, ומטיש נעילת החג במוצאי יו"ט ר"ה | בצאת האדמו"ר מבית מדרשו הגדול, נפגש ברחובה של עיר עם האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, והתברכו יחדיו בברכת השנים (חסידים)
באירוע צנוע ומרגש, נערך היום בלב עיה"ק ירושלים מעמד חתימת 'מגילת היסוד' למתחם הענק שבו ייבנה המרכז העולמי ובית מדרשו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר • המרכז יאכלס בתוכו בית מדרש מפואר, שטיבלאך, מקווה ותלמוד תורה • ראש הישיבה צפה בתוכניות והתבטא: "את בית המדרש יש צורך לתכנן, אך בית המקדש ירד ויבנה אף ללא תוכניות" | תיעוד וסיקור (חסידים)
אלפי חסידי סערט ויז'ניץ זכו לשהות לימי ראש השנה בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בחיפה | צפו בתיעוד מרהיב, מערב החג, עת הגיעו המוני החסידים אל היכל בית המדרש הגדול, ותרו אחר מקומותיהם, ובהמשך, מעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר בנעילת ימי החג מתוך התרוממות הנפש (חסידים)
צפו בגלריה מרהיבה מראש השנה בחצר הקודש ויז'ניץ | אלפי החסידים שהו בצל האדמו"ר לימי החג וזכו לשעות נעלות ומרוממות | בערב החג זכו חברי המקהלה להיכנס אל הקו"פ להשמיע את המארש החדש שהו"ל לקראת השנה החדשה (חסידים)
תיעוד מיוחד ממעמד השיא של ערב יום הדין בצל קודשו של האדמו"ר מסקווירא בעת מעמד 'התרת נדרים' | כמו כן תיעוד מהיערכות של חברת "Rentastic Party Rental" בבית העלמין בשיכון לקראת הגעת אלפי החסידים לשפוך שיח באוהל האדמו"ר זצ"ל (חסידים)
אלפי חסידי באבוב שהו במהלך ימי ראש השנה בצל הקודש של האדמו"ר מבאבוב, במרכז החסידות בשכונת בורו פארק שבברוקלין | לאור הצפיפות הרבתי, הוקמו מבעוד מועד גלריות מיוחדות ומותאמות עבור פרחי החסידים, כדי לאפשר גם להם לחזות בנועם זיו עבודתו הקדושה של האדמו"ר במהלך התפילות והטישים (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר זכו להסתופף בצלו של האדמו"ר מסאטמר בימי ראש השנה במרכז החסידות בקריית יואל שבמונורו | התרגשות מיוחדת ואווירת קודש אפפו את החסידים, כאשר זכו לראות לראשונה את האדמו"ר מופיע במלבושי הירושה העתיקים שעברו אליו לאחרונה מסדר ירושת בית אבותיו | בצאת החג ערך האדמו"ר טיש נעילת החג | צפו בתיעוד, מערב ומוצאי החג בצל הקודש (חסידים)
הסוף לסערה בחצה"ק גור? בערב החג האחרון נחתם הסדר פשרה דרמטי בלשכת נשיא בית משפט השלום שבו הנתבעים - גורמים החסידות גור, לקחו אחריות והתחייבו להימנע מהתנכלויות, התובעים הסכימו למחול על תביעתם הכספית ולפתוח דף חדש | השופט שמואל הרבסט ציטט את הבעש"ט | כל הפרטים (חסידים)
העתירו בתפילות, האדמו"ר מויז'ניץ צפוי לעבור מחר בבוקר השתלת קוצב לב במרכז הרפואי 'הדסה עין כרם' • בעת הטיפול, בשעה 8:30 בבוקר, יתכנסו אלפי החסידים בכל מקומות מושבותיהם ובמקומות הקדושים לתפילת רבים • בתוך כך: הרבי פיאר הערב את שמחת אירוסי נכדתו ועודד את השירה בעוז • בחסידות קוראים להעתיר לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר (חסידים)
אלפי חסידי צאנז זכו לשהות בימי ראש השנה בצל האדמו"ר במרכז החסידות בנתניה, בשל הציבור האדיר שהגיע והשעה המאוחרת, בליל יו"ט הראשון בירך האדמו"ר את החסידים יחדיו לשנה טובה, והחסידים איחלו חזרה ולא עברו כבעבר | בקריאת התורה ערך האדמו"ר 'מי שברך' לאדמו"רים מויז'ניץ, בעלזא, באיאן והורדנקא לרפואה שלימה | משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק מערב ר"ה וממוצאי בצל הקודש (חסידים)
בהתרגשות גדולה ובמעמד רב רושם התקיים בערב יום הדין מעמד חנוכת בית המדרש החדש של ישיבת 'באר יצחק' טלזסטון | בית המדרש הוכפל בגודלו ושופץ ברוב פאר והדר לכבוד התורה ולומדיה ותפילות ראש השנה כבר התקיימו בבית מדרש החדש לאחר ההכנות הנדרשות | צפו בתיעוד (חרדים)
במהלך השבוע האחרון עלו אדמורי"ם ורבנים לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, לברך ולהתברך בברכת השנים | צפו בתיעוד מביקורי האדמו"רים מתולדות אהרן, גאלאנטא, זוויעהל, והגה"צ ר' גמליאל רבינוביץ (חסידים)
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