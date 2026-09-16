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בבגדי לבן

רגעי הוד במאה שערים; נעילת ראש השנה בתולדות אברהם יצחק

אלפי חסידי תולדות אברהם יצחק שהו בצל קודשו של האדמו"ר בימי ראש השנה | צפו בתיעוד מטיש נעילת החג שערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו הגדול, כשבניו וחתניו יושבים משני צדדיו, כולם לבושים בבגדי לבן (חסידים)

1תגובות
נעילת החג ר"ה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: JDN)
נעילת החג ר"ה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: JDN)
נעילת החג ר"ה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: JDN)
נעילת החג ר"ה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: JDN)
נעילת החג ר"ה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: JDN)
נעילת החג ר"ה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: JDN)

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ראש השנההאדמו"ר מתולדות אברהם יצחקטיש נעילת החג

1 תגובות

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