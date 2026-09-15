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מתוך התרוממות הנפש

3,000 רימונים, 'מי שברך' לאדמו"ר ותקלת חשמל במוסף: ראש השנה בסערט ויז'ניץ

אלפי חסידי סערט ויז'ניץ זכו לשהות לימי ראש השנה בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בחיפה | צפו בתיעוד מרהיב, מערב החג, עת הגיעו המוני החסידים אל היכל בית המדרש הגדול, ותרו אחר מקומותיהם, ובהמשך, מעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר בנעילת ימי החג מתוך התרוממות הנפש (חסידים)

ר"ה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)

אלפי חסידי סערט ויז'ניץ זכו לשהות במהלך ימי ראש השנה בצל הקודש האדמו"ר, במרכז החסידות בחיפה.

במהלך התפילות זכו החסידים לשמוע את קולו בקודש של האדמו"ר שירד לפני התיבה לתפילות החג, כמנהג אבותיו אדמו"רי השושלת. במהלך העליות לתורה בשני ימי החג, ערך האדמו"ר מעמד 'מי שברך' מיוחד לרפואתו השלמה של האדמו"ר מויז'ניץ.

אחד מרגעי השיא של החג נרשם במהלך השולחן הטהור בלילה השני של ראש השנה: במשך כמה שעות רצופות, חילק האדמו"ר למעלה מ-3,000 רימונים לכלל החסידים, מנער ועד זקן.

לצד הרוממות, נרשם דרמה קטנה במהלך תפילת מוסף ביום השני של החג, כאשר נתיך בלוח החשמל המרכזי נשרף. כתוצאה מכך הושבת מערך המזגנים בהיכל בית המדרש, והחסידים המשיכו בתפילה נרגשת.

צפו בתיעוד מרהיב החל מערב החג עת הגיעו המוני החסידים להיכל בית המדרש הגדול ותרו אחר מקומותיהם ועד לנעילת החג בעריכת השולחן הטהור שערך האדמו"ר מתוך התרוממות הנפש.

מוצאי ר"ה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי ר"ה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי ר"ה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי ר"ה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי ר"ה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי ר"ה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי ר"ה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי ר"ה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי ר"ה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
מוצאי ר"ה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)

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ראש השנהחיפההאדמו"ר מסערט ויז'ניץ

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