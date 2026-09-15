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נחטף מהצלחת

בלי קמח ובלי מיקסר: העוגיות הממכרות שדורשות רק 3 מרכיבים

חג, שבת, שוב חג - ובין הבישולים והאירוח צריך גם משהו מתוק ומהיר להוציא לשולחן בסוכה. העוגיות האלה נולדו בדיוק לימים העמוסים האלה: רק 3 מרכיבים, 5 דקות עבודה וקערה אחת - ובתוך דקות הבית מתמלא בריח של חמאת בוטנים קלויה, והעוגיות יוצאות מהתנור זהובות, רכות מבפנים ומעט פריכות בקצוות. בדיוק מה שצריך ליד הקפה (אוכל ומתכונים)

בלי קמח ובלי מיקסר: עוגיות חמאת בוטנים שדורשות רק 3 מרכיבים (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות16
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 1 כוס חמאת בוטנים חלקה - כ-250 גרם
    • 3/4 כוס סוכר - כ-150 גרם
    • 1 ביצה גדולה

    אופן ההכנה

    מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

    מערבבים בקערה את חמאת הבוטנים, הסוכר והביצה עד שמתקבלת תערובת אחידה וסמיכה.

    יוצרים בידיים כדורים קטנים ומניחים על התבנית במרווחים. משטחים בעדינות בעזרת מזלג. אפשר ללחוץ פעם נוספת בכיוון ההפוך ולקבל את דוגמת שתי וערב המזוהה עם עוגיות חמאת בוטנים.

    אופים כ-9-12 דקות, עד שהשוליים מתייצבים ומקבלים גוון זהוב עדין. אל תחכו שהעוגיות ירגישו קשות - הן עדיין יהיו רכות מאוד כשהן יוצאות מהתנור ויתייצבו בזמן הצינון.

    מניחים להן להתקרר כמה דקות על התבנית ורק אז מעבירים לצלחת.

    והחלק הכי מסוכן במתכון? מהרגע שהן מתחילות להתקרר, קשה מאוד להסתפק באחת.

    בתאבון!

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