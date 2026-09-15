בלי קמח ובלי מיקסר: העוגיות הממכרות שדורשות רק 3 מרכיבים

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

העוף הזה נראה מושקע בטירוף - האמת הרבה יותר פשוטה טלי בר | 10.09.26

מערבבים בקערה את חמאת הבוטנים, הסוכר והביצה עד שמתקבלת תערובת אחידה וסמיכה.

יוצרים בידיים כדורים קטנים ומניחים על התבנית במרווחים. משטחים בעדינות בעזרת מזלג. אפשר ללחוץ פעם נוספת בכיוון ההפוך ולקבל את דוגמת שתי וערב המזוהה עם עוגיות חמאת בוטנים.

אופים כ-9-12 דקות, עד שהשוליים מתייצבים ומקבלים גוון זהוב עדין. אל תחכו שהעוגיות ירגישו קשות - הן עדיין יהיו רכות מאוד כשהן יוצאות מהתנור ויתייצבו בזמן הצינון.

מניחים להן להתקרר כמה דקות על התבנית ורק אז מעבירים לצלחת.

והחלק הכי מסוכן במתכון? מהרגע שהן מתחילות להתקרר, קשה מאוד להסתפק באחת.

בתאבון!

אהבתם? שתפו בתגובות!