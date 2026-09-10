שמנו רימון ודבש על העוף - והוא חוסל ראשון

הוראות הכנה

מחממים שמן בסיר רחב ושטוח. מניחים את חלקי העוף כשהעור כלפי מטה וצורבים 4-5 דקות, עד שהם מקבלים צבע שחום ויפה. הופכים וצורבים עוד 2-3 דקות. מוציאים לצלחת.

נראית כמו ממסעדה - אבל מכינים אותה בקלות בבית טלי בר | 09.09.26

לאותו סיר מוסיפים את הבצל ומטגנים כ-7 דקות, עד שהוא מתרכך ומתחיל להזהיב. מוסיפים את השום ומערבבים כחצי דקה.

בקערה מערבבים מיץ רימונים, רכז רימונים, דבש, סילאן, מיץ לימון, פפריקה, מלח, פלפל, קינמון ומים.

מחזירים את העוף לסיר ויוצקים מעל את הרוטב. מביאים לרתיחה עדינה.

מנמיכים את האש, מכסים ומבשלים כ-35 דקות.

מסירים את המכסה ומבשלים עוד 15-20 דקות על אש בינונית-נמוכה, עד שהרוטב מצטמצם, מסמיך ומצפה את העוף בזיגוג כהה ומבריק. מדי פעם יוצקים מהרוטב על חלקי העוף.

מכבים את האש ומפזרים מעל בנדיבות גרגירי רימון טריים. אפשר להוסיף מעט טימין או פטרוזיליה.

הטיפ שעושה את המנה: אל תוותרי על השלב האחרון בלי המכסה. שם הרוטב עובר מ"מיץ" לזיגוג סמיך, מבריק וממש מגרה.

להכנה מראש: המנה אפילו משתבחת אחרי לילה במקרר. מחממים בסיר מכוסה על אש נמוכה, ובסוף מוסיפים את גרגירי הרימון הטריים כדי שיישארו אדומים ופריכים.

בתאבון!

שנה טובה!

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