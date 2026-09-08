בקלי קלות תפוחים, קרם וניל ובצק נמס: הקינוח האישי שיגנוב את ההצגה החג מבחוץ הם נראים כמו מאפינס קטנים וזהובים, אבל הביס הראשון מגלה שכבה רכה של תפוחים וקרם וניל מתוק שמסתתרים בפנים. קינוח פרווה חגיגי, פשוט להכנה ומושלם לשולחן ראש השנה (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 12:56