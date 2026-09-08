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בקלי קלות

תפוחים, קרם וניל ובצק נמס: הקינוח האישי שיגנוב את ההצגה החג

מבחוץ הם נראים כמו מאפינס קטנים וזהובים, אבל הביס הראשון מגלה שכבה רכה של תפוחים וקרם וניל מתוק שמסתתרים בפנים. קינוח פרווה חגיגי, פשוט להכנה ומושלם לשולחן ראש השנה (אוכל ומתכונים)

פריכים מבחוץ, רכים מבפנים: מאפינס תפוחים וקרם וניל לראש השנה (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות14
זמן הכנה40 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    לבצק:

    • 225 גרם מרגרינה או מחמאה פרווה, חתוכה לקוביות
    • ביצה אחת
    • כפית אבקת אפייה
    • כף סוכר וניל
    • כוס סוכר
    • כ-2 ו-3/4 כוסות קמח לבן, ובמידת הצורך להוסיף מעט.

    למילוי:

    • תפוח גדול ויציב, קלוף וחתוך לקוביות קטנות - עדיף גרני סמית או פינק ליידי
    • כ-14 כפיות קרם וניל סמיך ומוכן

    להגשה:

    • אבקת סוכר

    איך מכינים?

    1. מחממים תנור ל-175 מעלות ומשמנים היטב תבנית שקעים למאפינס.
    2. שמים בקערת המיקסר את המרגרינה, הביצה, אבקת האפייה, סוכר הווניל, הסוכר והקמח. מערבלים עד שמתקבל בצק אחיד, רך ונוח לעבודה. אם הוא דביק מאוד, מוסיפים מעט קמח.
    3. לוקחים חתיכה מהבצק ומשטחים בתוך כל שקע של תבנית המאפינס, כך שהבצק יכסה את התחתית והדפנות וייצור מעין קערית קטנה.
    4. מניחים בכל שקע כמה קוביות תפוח ומעליהן כפית של קרם וניל סמיך.
    5. לוקחים חתיכה נוספת מהבצק, משטחים בעדינות וסוגרים מעל המילוי. מהדקים את השוליים כך שהתפוחים והקרם יהיו עטופים לגמרי.
    6. אופים במשך 25-30 דקות, עד שהמאפינס מקבלים גוון זהוב עדין.
    7. מצננים מעט, מחלצים מהתבנית ומפזרים אבקת סוכר לפני ההגשה.

    טיפ קטן

    חשוב להשתמש בקרם וניל סמיך ולא ברוטב וניל נוזלי, כדי שהמילוי יישאר במרכז ולא יברח בזמן האפייה. אפשר להכין קרם מהיר מאינסטנט פודינג וניל עם חלב צמחי, כשהוא סמיך יותר מהרגיל.

    אפשר להכין את המאפינס מראש ולהקפיא. לפני ההגשה מפשירים, מחממים קלות ומפזרים אבקת סוכר - והם חוזרים להיות רכים ומפתים כמעט כמו ברגע שיצאו מהתנור.

    שנה טובה ומתוקה!

    בתאבון!

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