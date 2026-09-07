דודי קאליש ודודי פולק במחרוזת ענק שתרעיד את כולם: 'זכרתי לך'

בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה החסידית מתנה מיוחדת במינה: מחרוזת 'זכרתי לך' - פרויקט מוזיקלי מרטיט שמחבר בין שני ענקי הזמר החסידי, דודי קאליש ודודי פולק, לבין מסר עמוק של האהבה בין הקב"ה לעם ישראל. הפרויקט, שמגיע בדיוק לקראת ימי הרחמים והסליחות, מציע חוויה מוזיקלית נוגעת ללב המשלבת ניגונים עתיקים וחדשים עם מעטפת צלילית עשירה.

את המחרוזת המיוחדת יזמו והפיקו אהרן גולדברג ומשה צ. רוט, שהעניקו לקהל יצירה שמדברת אל הלב ומחברת בין העבר לעתיד. המחרוזת נכתבה על ידי דודי קאליש, ששילב בה ניגונים ידועים ועתיקים לצד חדשים, כולם על מילותיו של הנביא ירמיהו 'הָלֹךְ וְקָרָאתָ בְאׇזְנֵי יְרוּשָׁלַ͏ִם לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה'. המילים הללו, המופיעות בתפילת ראש השנה, מזכירות את האהבה של ה' יתברך לעם ישראל ומעניקות למחרוזת ממד רוחני מיוחד.

הביצוע המרגש של שני בעלי הרגש, דודי קאליש ודודי פולק, יוצר חוויה מוזיקלית שמדברה אל הנשמה. השילוב בין הקולות הייחודיים של שני הזמרים מעניק למחרוזת עומק רגשי שאי אפשר להישאר אדיש אליו. הבחירה במילים 'זכרתי לך' דווקא בתקופה זו אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, והמילים מקבלות משמעות מיוחדת המכניסה לאווירת הימים הנוראים.

רגע מיוחד במחרוזת שייך למקהלת 'נרננה' בניצוחו של יעקב רוזמרין, שמבצעת את השירה בצורה מרגשת. קולות הילדים מעניקים למחרוזת ממד רגשי נוסף ומחברים בין הדורות. הקונספט המיוחד של המחרוזת, שגובש על ידי רוזמרין, משלב בין הביצוע הווקאלי לבין ההפקה המוזיקלית בצורה מושלמת.

קובי ברומר וישיבת אורייתא במחרוזת חדשה לימים הנוראים מלך הלפגוט | 16:50

את העיבוד והתזמור יצר דודי קאליש, שהעניק למחרוזת מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. התזמורת המורחבת, בניצוחו של יהודה רושגולד, מלווה את הביצוע בצורה מקצועית ומרגשת. השילוב בין העיבוד המושקע לבין הביצוע הווקאלי יוצר חוויה מוזיקלית שמתאימה לאווירת ימי הרחמים והסליחות.

המחרוזת מלווה בקליפ מושקע ומיוחד בבימויו של הרשי סגל, שצולם בדינר 'זכור אהבת קדומים' לממלכת התורה 'זכרון אליהו' בדרום. הצילומים בוצעו עם צוות צילום מורחב, במטרה להביא לידי ביטוי את עצמת המעמד. הקליפ מעניק למחרוזת ממד ויזואלי שמשלים את החוויה המוזיקלית ומכניס את הצופה לאווירה המיוחדת של התקופה.

עיצוב העטיפה בוצע על ידי זעירא, שהעניק לפרויקט מראה ויזואלי מושקע. הפרויקט כולו משקף את המאמץ הרב שהושקע בו, מהיזום וההפקה ועד לעיבוד המוזיקלי והקליפ המושקע. המחרוזת מציעה לקהל חוויה מוזיקלית שלמה שמתאימה לימי אלול ומכניסה לאווירת ימי הרחמים והסליחות.