4 מרכיבים בלבד: קינוח התפוחים שימלא את הבית בריח של חג

הוראות הכנה

מחממים תנור ל-180 מעלות.

קולפים את התפוחים וחותכים לפרוסות או לקוביות. מסדרים בתבנית אפייה בינונית ומפזרים מעל כמחצית מהסוכר.

בקערה מערבבים את הקמח עם יתרת הסוכר. מוסיפים את הנטורינה הקרה בקוביות ומפוררים בעזרת האצבעות עד שנוצרים פירורים גסים.

מפזרים את הפירורים מעל התפוחים בשכבה אחידה.

אופים כ-35-45 דקות, עד שהתפוחים רכים והחלק העליון זהוב ופריך.

מגישים חם או פושר. ואם רוצים להפוך אותו לקינוח חגיגי באמת - כדור גלידת וניל פרווה ליד עושה את העבודה.

בתאבון!

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