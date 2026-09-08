 דלג לתוכן הראשי
ממכר וקראנצ'י

4 מרכיבים בלבד: קינוח התפוחים שימלא את הבית בריח של חג

רק 4 מרכיבים וכמה דקות עבודה - ותוך זמן קצר הבית מתמלא בריח של תפוחים חמים, פירורים זהובים וקינמון. קינוח קליל ומגרה לראש השנה, שנראה מושקע הרבה יותר ממה שהוא באמת (אוכל ומתכונים)

רק 4 מרכיבים: קינוח תפוחים חם שייעלם מהשולחן (צילום: טלי בר)
סועדים6
זמן הכנה10 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 5-6 תפוחים בינוניים
    • 100 גרם סוכר חום
    • 120 גרם קמח
    • 100 גרם נטורינה או מחמאה פרווה קרה
    • (אפשר, אבל ממש לא חובה: מעט קינמון).

    הוראות הכנה

    מחממים תנור ל-180 מעלות.

    קולפים את התפוחים וחותכים לפרוסות או לקוביות. מסדרים בתבנית אפייה בינונית ומפזרים מעל כמחצית מהסוכר.

    בקערה מערבבים את הקמח עם יתרת הסוכר. מוסיפים את הנטורינה הקרה בקוביות ומפוררים בעזרת האצבעות עד שנוצרים פירורים גסים.

    מפזרים את הפירורים מעל התפוחים בשכבה אחידה.

    אופים כ-35-45 דקות, עד שהתפוחים רכים והחלק העליון זהוב ופריך.

    מגישים חם או פושר. ואם רוצים להפוך אותו לקינוח חגיגי באמת - כדור גלידת וניל פרווה ליד עושה את העבודה.

    בתאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות!
    ראש השנהמתכונים לראש השנהתפוחיםקינוחיםטלי ברמתכונים קלים

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    תוכן שאסור לפספס:

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בקינוחים:

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר