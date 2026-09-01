אורז - רימונים חגיגי לראש השנה - 5 דקות עבודה וכל השאר בתנור

סועדים4
זמן הכנה65 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- 1 כוס אורז לבן
- 1/4 כפית פלפל שחור
- 1/2 כפית מלח
- 1/2 כפית אבקת שום
- 1/2 כפית פטרוזיליה יבשה
- 2 כפות שמן
- 2 כוסות מים
לתוספות:
- 1/4 כוס שמיר טרי נקי, ללא גבעולים וקצוץ
- 1/4 כוס גרגירי רימון
- 1/4 כוס פיסטוקים קלופים
- 4 תמרים מגולענים, בדוקים וחתוכים לקוביות
- 1 כף מיץ לימון
אופן ההכנה
1. מחממים תנור ל-175 מעלות.
2. מניחים בתבנית קטנה או בכלי מתאים לתנור את האורז, הפלפל, המלח, אבקת השום, הפטרוזיליה, השמן והמים.
3. מערבבים היטב ומכסים את הכלי.
4. אופים במשך כשעה, עד שהאורז רך וכל הנוזלים נספגו.
5. מוציאים מהתנור ומאווררים את האורז בעדינות בעזרת מזלג.
6. מניחים לאורז להתקרר כ-5 דקות.
7. מוסיפים את השמיר הקצוץ, גרגירי הרימון, הפיסטוקים, קוביות התמרים ומיץ הלימון.
8. מערבבים בעדינות ומגישים.
התוצאה היא אורז חגיגי וצבעוני עם שילוב של מתיקות, חמיצות וקראנץ' - תוספת פשוטה שנראית כאילו השקעתם בה הרבה יותר ממה שבאמת השקעתם.
בתאבון!
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