מרשימה וטעימה אורז - רימונים חגיגי לראש השנה - 5 דקות עבודה וכל השאר בתנור יש אורז של יום חול, ויש את האורז הזה - חגיגי, צבעוני ומלא בכל הדברים הטובים | רימונים, תמרים, פיסטוקים ושמיר טרי נכנסים פנימה והופכים סיר פשוט לתוספת יפהפייה, מתקתקה וקראנצ'ית שפשוט כיף להניח על שולחן ראש השנה (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 15:45