מחקר פורץ דרך מאוניברסיטת טאפטס מראה כי צריכה יומית של פיסטוקים יכולה לשפר משמעותית את בריאות הרשתית ולהגן מפני אובדן ראייה הקשור לגיל | המחקר מציע תקווה חדשה במאבק נגד אחת מבעיות הראייה הנפוצות ביותר
ההשראה למאפינס המטריפים הללו הגיעה בכלל מפָּנֶטוֹנֵה - עוגה שמקורה במילאנו ופופולרית במדינות נוספות. אבל אנחנו מעדיפים לשמור על פשטות ולקרוא להם רק מאפינס. ובמחשבה שניה, עם תוספות כמו חמוציות, פיסטוק ושוקולד הם הכל חוץ מ"רק". קלים, אווריריים, לחים ומזכירים לנו מעט את המאפה הצרפתי המופלא, הבריוש
הכנת ממתקים בבית נראית מרתיעה, אבל לעתים קרובות היא יכולה להפתיע. עם כמה מרכיבים, אתם יכולים ליצור באורח קסם ממתק חלבה, קינוח של קונדיטוריות יוקרתיות הפופולרי בכל העולם. הוא דורש שישה מרכיבים בלבד (וגם טבעוני ונטול גלוטן). אתם לא צריכים להוסיף לו הל - רוב האנשים מוותרים עליו - אבל בעינינו הוא נותן טוויסט מעניין
את קינוח השוקולד החגיגי הזה מכינים, כאמור, מחמישה מרכיבים בלבד (כולל נגיעה של מלח גס, שהופכת אותו אפילו למיוחד וטעים יותר), תוך פחות מ-30 דקות. הוא מעולה לאירוח וגם להתארחות - הרבה יותר מפנק מזר פרחים או שובר מתנה. סמכו עלינו
לפעמים, אין צורך להכביר במילים, כי כל אחת מהן רק תהרוס. אבל הנה הסבר קצר, על קצה המזלג, במה מדובר: כדורים מענגים שמכילים שילוב של שוקולד לבן בשתי וריאציות, שבבי גביעי גלידה פריכים והפתעה בדמות פיסטוק שלם בפנים. ראו הוזהרתם: טמון פה פוטנציאל התמכרות
הסתיו הגיע סוף סוף והוא גשום וקריר וכל מה שאני צריכה זו כוס קפה בשעות הקשות (מי אמר שעון חורף?), לצד עוגיות ביסקוויט עם פיסטוק ושוקולד חלב פשוט מטריפות, במתיקות עדינה ומאוזנת. הבהרה: כמובן שאפשר להכין אותן גם בצורת עוגיות עגולות - הבחירה בידיים שלכם
תוך 25 דקות יעמדו על שולחנכם נתחי סלמון יפים, מצופים ברוטב פסטו עם פיסטוקים שמהווים אלטרנטיבה נהדרת לגבינה. ללא ספק, זהו אחד ממתכוני הדג האהובים עלינו - ההכנה מהירה וקלה ומאחדים את הסלמון עם הפסטו רק סמוך להגשה
המתכון הזה לא כולל כמעט אף מרכיב מהפסטו המקורי, אבל אחרי טעימה אחת, זה ממש לא יטריד אתכם. חגיגה שלמה של עשבי תיבול ריחניים, פיסטוקים מתפצפצים וחמצמצות מרעננת. בונוס: בניגוד לזה המסורתי, הפסטו הזה פרווה לגמרי