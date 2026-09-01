בעיצומם של ימי אלול, כשעשרות אלפי חסידי ברסלב מתכוננים לנסיעה הגדולה לאומן, מקבל עולם המוזיקה החסידית מתנה מיוחדת במינה: להקת 'לעבעדיג' הצעירה והאנרגטית משיקה את 'המלך' - מחרוזת ברסלב סוחפת שמחברת בין התפילות הלוהטות של ראש השנה והקיבוץ באומן לבין חדשנות מוזיקלית תוססת ומלאת אנרגיה.

הפרויקט המרשים גייס שורת אמנים מובילים מעולם המוזיקה החסידית. הזמרים אברימי לונגר ואברימי מושקוביץ מעניקים ביצועים מלאי רגש והתעוררות, בעוד שהליווי המוזיקלי כולל את נגן הקלרינט הווירטואוז אברימי שטרן, נחמן שטרן על הקלידים, נחמן דוד בסקסופון ויוסף ברוך על הגיטרה החשמלית. השילוב בין הכלים והקולות יצר מעטפת צלילית עשירה שמדברת אל הלב.

רגע מיוחד במחרוזת שייך לנגן השופר הבינלאומי דוד חכם הרסון, מהבודדים בעולם ששולטים באמנות תקיעת השופר ברמה מקצועית. הרסון, שאחראי גם על ההפקה המוזיקלית של הפרויקט, מבצע קטע נגינה עוצמתי בשופר שמרעיד את הלב ומכניס ישירות לאווירת החג. הבחירה לשלב את השופר במחרוזת אינה מקרית - זהו כלי שמסמל את ימי הרחמים והתשובה.

את העיבוד המושקע יצר נחמן שטרן, שהצליח ליצור איזון מושלם בין צלילים חסידיים מסורתיים לבין אנרגיה עכשווית. המחרוזת משלבת ניגונים ותפילות המוכרים לחסידי ברסלב, תוך שמירה על העומק הרוחני של המסר והענקת פרשנות מוזיקלית חדשה וסוחפת. התזמורת 'לעבעדיג' מעניקה לפרויקט את האנרגיה הצעירה והתוססת שמאפיינת את הלהקה.