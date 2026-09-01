עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע מתנה מיוחדת במינה: האמן והיוצר מיקו משה דרעי משיק את 'ענני' - סנונית ראשונה מתוך אלבומו הסולו השני. הסינגל, שנולד מתוך מסע אישי מורכב, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת תפילה פנימית עם מעטפת צלילית עשירה.

הסיפור מאחורי היצירה מרגש במיוחד. דרעי, שעבר מאבק רפואי מורכב על החיים והתמודד עם בעיות לב-ריאה, מצא במוזיקה תרופה וכוח מחזק. אלבום הבכורה שלו, 'מתוך אהבה', נולד מתוך אותו מאבק ואופיין בכנות מוחלטת ובחיבור עמוק לשורשים ולאמונה. כעת, באלבום השני, הוא ממשיך באותו קו של יצירה חשופה ואותנטית.

השיר 'ענני' מתפקד כתפילה אישית ופנימית, ושוזר בתוכו בקשות כנות לצמיחה, לבריאות, לשמחה ולשמירה על הלב והתמימות בתוך מסע החיים. הפזמון הקליט והסוחף - 'ענני באור בחיוך בשמחה, ענני בטוב בבריאות וברכה' - מייצג את הקו המוזיקלי הייחודי של דרעי: שירים נוגעים ללב שמצליחים לדבר אל כל נפש, לחבר בין כאב לתקווה, ולהעניק למאזין מרגוע ואור.

את המילים והלחן יצר דרעי עצמו, תוך שמירה על העומק הרגשי והרוחני שמאפיין את יצירתו. העיבוד המושקע חתום על ידי נדב ביטון ומיקו משה דרעי, שהצליחו ליצור מעטפת מוזיקלית עשירה ומרגשת. את ההפקה המוזיקלית הוביל ביטון, בעוד שהיעוץ האמנותי ניתן על ידי ניראל שרון.

בדומה ליצירות אחרות שנולדו מתוך מסע אישי, כמו השיר של אשר סימוני שנשמר במגירה שנים עד שהגיע הזמן המדויק, גם 'ענני' מגיע בזמן שבו המסר שלו נחוץ במיוחד. דרעי, שממשיך ליצור, לרגש ולגעת בקהל דרך הלב הפתוח והנשמה הגדולה שלו, מזמין את הקהל להאזין לפרק חדש במסע המוזיקלי שלו.