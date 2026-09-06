אופן ההכנה:

1. בעזרת סכין חדה חותכים כל תמר לאורך ל-8 חלקים, אבל לא עד הסוף. משאירים את החלק התחתון מחובר כדי שהתמר יישאר כיחידה אחת.

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2. פותחים בעדינות את החלקים כלפי חוץ, כמו עלי כותרת, עד שמתקבלת צורת פרח.

3. מזלפים או מניחים מעט שוקולד מומס במרכז כל פרח.

4. מפזרים במרכז כמה גרגרי רימון ומצמידים אותם לשוקולד.

5. מעבירים למקרר לכמה דקות, רק עד שהשוקולד מתייצב.

וזהו. אפשר להגיש את הפרחים כמו שהם על מגש, או להשתמש בהם לקישוט עוגה, טארט או מגש פירות חגיגי.

בתאבון וחג שמח!