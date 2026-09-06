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מרשים וטעים

רק 3 מרכיבים: כך הופכים תמר פשוט לקישוט הכי יפה בשולחן ראש השנה

יש תמרים על כל שולחן ראש השנה, אבל את אלה כנראה אף אחד לא ישאיר בצלחת. כמה חיתוכים קטנים, טיפת שוקולד וגרגרי רימון - והתמר המוכר הופך לפרח קטן, מתוק ומרשים שנראה כאילו השקעתם בו הרבה יותר (אוכל ומתכונים)

פרחי תמרים מרשימים לראש השנה (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות5
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    אופן ההכנה:

    1. בעזרת סכין חדה חותכים כל תמר לאורך ל-8 חלקים, אבל לא עד הסוף. משאירים את החלק התחתון מחובר כדי שהתמר יישאר כיחידה אחת.

    2. פותחים בעדינות את החלקים כלפי חוץ, כמו עלי כותרת, עד שמתקבלת צורת פרח.

    3. מזלפים או מניחים מעט שוקולד מומס במרכז כל פרח.

    4. מפזרים במרכז כמה גרגרי רימון ומצמידים אותם לשוקולד.

    5. מעבירים למקרר לכמה דקות, רק עד שהשוקולד מתייצב.

    וזהו. אפשר להגיש את הפרחים כמו שהם על מגש, או להשתמש בהם לקישוט עוגה, טארט או מגש פירות חגיגי.

    בתאבון וחג שמח!
    ראש השנהשוקולדמתכונים לראש השנהרימוןתמריםטלי בר

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