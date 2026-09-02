בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה החסידית מתנה מיוחדת במינה: הזמר החסידי ישעי' לברון משיק ביצוע לייב מרגש במיוחד לשיר 'שופר', שכתב, הלחין וביצע במקור הזמר והיוצר מוטי אילוביץ'. הפרויקט, שמגיע בדיוק לקראת ראש השנה הקרב ובא, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת סיפור חסידי נוגע ללב עם מעטפת צלילית עשירה.

הסיפור מאחורי השיר מרגש במיוחד. המילים והלחן מספרים את סיפורו של בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש זצ"ל, ואת בכיו של ילד שכל רצונו היה רק לשמוע את קול השופר. הבחירה בסיפור זה אינה מקרית - זוהי תזכורת עוצמתית לקשר העמוק שבין אב לילדיו, ולזעקה שלנו אל ריבונו של עולם בימים הנוראים. כפי שמסר לברון: 'יהי רצון שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה'.

את הביצוע המיוחד מלווה תזמורתו של מנדי הרשקוביץ, שאחראי גם על העיבוד המושקע. הרשקוביץ הצליח ליצור מעטפת מוזיקלית עשירה ומרגשת המשלבת בין צלילים חסידיים מסורתיים לבין אנרגיה עכשווית. את הביצוע הקולי מעניק לברון יחד עם ילד הפלא שעיה גולדמן, שילוב שמעניק לשיר עומק רגשי נוסף ומדגיש את המסר על הקשר בין דורות.

את המקהלה ביצעה מקהלת 'שירה' בניצוחו של יואלי הורוביץ, שהעניקה לשיר ממד נוסף של עוצמה והתרגשות. המיקס בוצע בידיו של שלמה ווכטר, בעוד שהצילום והעריכה חתומים על ידי מוטי אנגל ו-Momo. העיצוב הגרפי של העטיפה בוצע על ידי VigiGee, והמדיה והשיווק הופקדו בידי Solblum. השילוב בין כל הגורמים יצר פרויקט מושקע שנוגע ללב ומדבר אל הנשמה.

הבחירה לחדש את 'שופר' דווקא בתקופה זו של השנה מדברת בעד עצמה. בימים אלו, כשעם ישראל מתכונן לעמוד לפני בורא עולם, השיר מקבל משמעות מיוחדת. הסיפור על הילד שכל רצונו לשמוע את קול השופר הופך למטאפורה לכיסופים שלנו לקשר עמוק יותר עם הקב"ה, ולתפילה שתפילותינו יישמעו ויתקבלו ברחמים. כפי שמסרו איצי אקרמן ואברומי וינברג בדואט המרגש שלהם, גם כאן המסר הוא על רחמי שמיים והחסד האינסופי.

הפרויקט מצטרף לשורת סינגלים מרגשים שיצאו לאור בתקופה זו, כמו 'היום' של בערל פיידן ו'המלך' של להקת לעבעדיג. כל אחד מהם מביא מסר ייחודי משלו לימי הרחמים, אך כולם חולקים את אותה מטרה - לעורר את הלבבות ולהכין את עם ישראל לקראת הימים הנוראים. הביצוע הלייב של לברון מעניק לשיר חיות ואותנטיות מיוחדת, ומזכיר לכל אחד מאיתנו את העוצמה שבתפילה ובקשר לבורא.