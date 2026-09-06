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ביקור הוד

תנופת הבנייה בשומרון | הרבי מאלכסנדר הגיע לחזק את חסידיו בעמנואל

האדמו"ר מאלכסנדר הגיע לביקור מיוחד בעיר עמנואל • הרבי עקב מקרוב אחר עבודות הבנייה בשטיבל החדש, חנך את הכולל החדש "חיי עולם" ובירך את תושבי העיר לקראת ראש השנה • תיעוד מיוחד (חסידים)

האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)

ביום חמישי האחרון הגיע האדמו"ר מאלכסנדר לביקור מיוחד ומרומם בעיר עמנואל, במרכזו עמדו סיור מקרוב באתר הבנייה של השטיבל החדש, מעמד פתיחת כולל "חיי עולם", וקבלת קהל מיוחדת לבני הקהילה לקראת ראש השנה.

עם הגעתו לאתר הבנייה של השטיבל, ההולך ונבנה בימים אלו, התקבל האדמו"ר על ידי ראש המועצה לצד גבאי השטיבל.

במהלך הסיור קיבל האדמו"ר סקירה מקיפה מראש המועצה ומעסקני הקהילה על קצב התקדמות העבודות בשטח, שלבי הבנייה שהושלמו והתוכניות להמשך, עד להשלמתו של הבניין המפואר שישמש כבית יוצר לתורה ולתפילה. האדמו"ר התעניין בפרטי הבנייה, עבר בין חלקי המבנה ועיין מקרוב בתשריטי הבניין המוגמר.

בהמשך הביקור נערך מעמד פתיחת הכולל החדש "חיי עולם", בראשות הרה"ג רבי מנחם מנדל שמרלר, כאשר האדמו"ר קבע מזוזה וסייר בין ספסלי בית המדרש.

את הביקור חתם האדמו"ר בקבלת קהל ממושכת לקראת הימים הנוראים, כאשר חסידים, תושבי העיר, רבנים ואישי ציבור ובהם יו"ר המועצה הדתית אופיר שמחי, עברו בסך להתברך לקראת השנה החדשה.

האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מאלכסנדר בעמונאל (צילום: ארי קופרשטוק)

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ראש השנהעמנואלהאדמו"ר מאלכסנדראליהו גפני

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