ביום חמישי האחרון הגיע האדמו"ר מאלכסנדר לביקור מיוחד ומרומם בעיר עמנואל, במרכזו עמדו סיור מקרוב באתר הבנייה של השטיבל החדש, מעמד פתיחת כולל "חיי עולם", וקבלת קהל מיוחדת לבני הקהילה לקראת ראש השנה.

עם הגעתו לאתר הבנייה של השטיבל, ההולך ונבנה בימים אלו, התקבל האדמו"ר על ידי ראש המועצה אליהו גפני לצד גבאי השטיבל.

במהלך הסיור קיבל האדמו"ר סקירה מקיפה מראש המועצה ומעסקני הקהילה על קצב התקדמות העבודות בשטח, שלבי הבנייה שהושלמו והתוכניות להמשך, עד להשלמתו של הבניין המפואר שישמש כבית יוצר לתורה ולתפילה. האדמו"ר התעניין בפרטי הבנייה, עבר בין חלקי המבנה ועיין מקרוב בתשריטי הבניין המוגמר.

בהמשך הביקור נערך מעמד פתיחת הכולל החדש "חיי עולם", בראשות הרה"ג רבי מנחם מנדל שמרלר, כאשר האדמו"ר קבע מזוזה וסייר בין ספסלי בית המדרש.

את הביקור חתם האדמו"ר בקבלת קהל ממושכת לקראת הימים הנוראים, כאשר חסידים, תושבי העיר, רבנים ואישי ציבור ובהם יו"ר המועצה הדתית אופיר שמחי, עברו בסך להתברך לקראת השנה החדשה.