רבני חב"ד לקראת הבחירות: "אף אחד לא מוסמך לדבר בשם החסידות"

מכתב גילוי דעת מפורט ומורחב פורסם בסוף השבוע על ידי "בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש", הגוף הרבני הרוחני העליון של חסידי חב"ד בישראל, לקראת מערכת הבחירות הקרובות לכנסת.
הרבנים הבהירו במכתב בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את עמדתה הרשמית וההלכתית של החסידות, בניסיון למנוע כל ניסיון של שימוש פוליטי בשמה.
הרבנים חברי בית הדין פותחים את מכתבם בהבהרת עקרון היסוד המנחה את החסידות מאז ומתמיד: "ידועה דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כי חסידות חב"ד אינה מפלגתית ואין לנו השתייכות למפלגה כלשהי. ענייננו הוא להתעסק בהפצת יהדות ומעיינות חוצה ולהכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו". בדברים אלו מבקשים הרבנים לעקר כל ניסיון לשייך את תנועת חב"ד למחנה פוליטי כזה או אחר.
בהמשך הכתב מתייחסים הרבנים בהרחבה לתופעות החוזרות ונשנות בכל מערכת בחירות, שבהן גורמים שונים מנסים לדבר בשם החסידות, ומציבים גדרים וסייגים חמורים במיוחד מול כל פוליטיזציה. "אי לכך, אין לאף אחד רשות להביע דעה בשם חב"ד, וכל מי שמתבטאים בנוגע לבחירות אינם מייצגים את העמדה הרשמית של חסידות חב"ד, והדברים הם על דעתם בלבד. העמדה הרשמית של חסידות חב"ד היא אך ורק על פי הוראת בית הדין".
כדי למנוע ספקות נוספים, קובעים חברי בית הדין איסור מפורש על התמודדות בפועל מטעם רשימות פוליטיות ומדגישים כי "אין לחסיד חב"ד לשמש כחבר כנסת באף מפלגה (ללא אישור בכתב מבית הדין)". לצד זאת, מופנית קריאה ברורה גם למי שמועסקים במערכות הבחירות, תוך קביעה כי "חסידי חב"ד שעובדים במפלגות שונות וכן אלו שמשמשים פעילים פוליטיים, אינם מייצגים כלל וכלל את חסידות חב"ד ואין להם להשתמש בשם הרבי וחב"ד בעניינים אלו".
לצד ההרחקה המוחלטת מעשייה מפלגתית ומשימוש בשם החסידות, מבהירים חברי בית הדין כי ההימנעות מאימוץ מפלגה מסוימת אינה מדריכה את החסידים לשבת בחיבוק ידיים ביום הבוחר. הרבנים מדגישים את החובה ההלכתית והציבורית להשתתף בהצבעה בפועל ואף לפעול בקרב מעגלים נוספים, בהתאם להדרכותיו של הרבי מליובאוויטש זי"ע לאורך השנים.
במכתבם מציינים הרבנים כי "יחד עם זאת, ידועה דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר על החובה להצביע בבחירות הן בעצמו והן בהשפעה על זולתו, והוראתו 'להצביע בעד הרשימה היותר חרדית לדבר ה'' שתדאג לשלימות התורה ולשלימות העם ולשלימות הארץ, כפי רצון כ"ק אדמו"ר".
על גילוי הדעת המקיף וההוראות הברורות חתומים שורה ארוכה של גדולי רבני חב"ד החברים בבית הדין - רבה של שכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, רבה של שכונת הגבעה הצרפתית בירושלים הרב אברהם מיכאל הלפרין, רב קהילת חב"ד ברחובות הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, רבה של חולון הרב אליהו יוחנן גוראריה, רבה של אילת הרב יוסף הכט, רבה של קרית גת הרב משה הבלין, רב קהילת חב"ד במגדל העמק הרב ישראל יוסף הכהן הנדל, רבו של כפר חב"ד הרב מאיר אשכנזי, רב קהילת חב"ד בצפת הרב מרדכי ביסטריצקי, רבה של קרית אתא הרב חיים שלמה דיסקין, רבה של נוף הגליל לשעבר הרב ישעיהו הרצל, רבה של רמת ישי הרב יוסף יצחק וולוסוב, רב קהילת חב"ד באלעד הרב שניאור זלמן ירוסלבסקי, רב קהילת חב"ד בערד הרב יעקב מנדלסון, רב קהילת חב"ד בעמנואל הרב חיים קיזר, מרבני קרית מלאכי ומראשי ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית בכפר חב"ד הרב יעקב שוויכה.
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