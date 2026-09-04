תופעה מעניינת צוברת תאוצה בקרב תיירים ישראלים המבקרים בניו יורק בחודשי הקיץ: לצד האטרקציות המסורתיות של העיר – מגדל האמפייר סטייט, גשר ברוקלין והשדרה החמישית – יותר ויותר מבקרים בוחרים לשלב בנסיעתם עצירה מסוג שונה לגמרי: ביקור באוהל של הרבי מליובאוויטש בקווינס, וסיור במרכז חב"ד העולמי – המבנה המוכר בכינויו "770" – בשכונת קראון הייטס בברוקלין.

מי שעומדים מאחורי העלייה במספר הישראלים שבחרו לשלב בטיול הקיץ גם סיור באוהל של הרבי וב-770, הם צעירי אגודת חב"ד בישראל. הארגון יצא בקמפיין ממוקד באמצעות אלפי השלוחים, לעידוד הישראלים לחוות רגעים של קודש במהלך הטיול. מי שמרכז את הפעילות בניו יורק הוא הרב יוסף-יצחק נוימן, שליח הרבי לקהילה הדיפלומטית הישראלית בניו יורק ואחראי מטעם צעירי אגודת חב"ד על קבוצות ומקורבים המגיעים אל הרבי.

עבור רבים מהמבקרים, גם כאלה שאינם מגדירים עצמם דתיים, הרגע השקט והבלתי צפוי הזה הפך לאחד השיאים של הביקור בעיר. "הביקור באוהל הרבי היה רגע שקט ועוצמתי בתוך כל הרעש של ניו יורק", תיאר אחד המבקרים. "כתבנו פ"נ, הדלקנו נר, ויצאנו עם תחושה עמוקה של ברכה וחיבור".

סיורים מודרכים בעברית ב-770

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בית 770, מבנה לבנים אדומות בעל חזות אנגלית האופיינית לשכונות ברוקלין הוותיקות, הוא המקום שבו פעל לאורך עשרות שנים הרב מנחם מנדל שניאורסון – הרבי השביעי בשושלת חב"ד-ליובאוויטש. מהמבנה הזה ניהל הרבי את התרחבותה הבינלאומית של התנועה, שפרסה שלוחים ומרכזי חב"ד בכל רחבי העולם, ומכאן קיבל אלפי אנשים לפגישות אישיות והשפיע על יהודים רבים, דתיים וחילונים כאחד.

כיום משמש המקום בית כנסת פעיל ומרכז רוחני, אך גם אתר מבוקש לסיורים מודרכים המיועדים לקהל הרחב. הסיורים, המתקיימים בעברית ומותאמים גם למי שאינו מכיר את עולם חב"ד מקרוב, חושפים את המבקרים לחדרו האישי של הרבי, לאולם התפילה הגדול שבו נשא את שיחותיו הפומביות, לבית המדרש הקטן שבו למדו והתפללו תלמידי הישיבה, לחדר השידורים שממנו הועברו התוועדויותיו בשידור לוויני לעולם, וכן לספרייה ולתערוכה היסטורית המציגה כתבי יד ופריטים נדירים.

קבוצת מטיילים מישראל שביקרה במקום תיארה זאת כך: "הסיור ב-770 היה אחד השיאים של הנסיעה שלנו. המדריך ידע להסביר הכול בצורה בהירה, מעניינת ומכבדת, גם למי שלא מכיר את חב"ד מקרוב".

מי שמגיע ל-770 מוצא את עצמו למעשה בלב שכונת קראון הייטס, ביתם של אלפי משפחות המשתייכות לקהילת חב"ד, ובהן גם הבית שבו התגורר הרבי עם רעייתו. השכונה מציעה הצצה למרקם חיים יהודי-חסידי תוסס, וכן מסעדות המגישות אוכל יהודי מסורתי. מי שנמצא בעיר בסוף השבוע יכול גם להצטרף לסעודת שבת המתקיימת בבית חב"ד הסמוך לטיימס סקוור במנהטן – חוויה שמשלבת תפילה, שירה ואוכל מסורתי בלב מרכז הבידור והמסחר של ניו יורק.

במרחק נסיעה של כרבע שעה בלבד משדה התעופה הבינלאומי קנדי, בבית העלמין "מונטיפיורי" שבקווינס, נמצא האוהל של הרבי מליובאוויטש ושל קודמו בהנהגת התנועה, הרב יוסף יצחק שניאורסון. האתר פתוח לביקור 24 שעות ביממה, והפך ליעד מבוקש עבור אלפי מבקרים – יהודים ולא יהודים כאחד, וביניהם גם אנשי ציבור וידוענים שביקרו במקום לאורך השנים.

המנהג הרווח באוהל הוא כתיבת מכתב אישי, המכונה בעגה החסידית "פ"נ" (פדיון נפש), הכולל בקשות ותפילות אישיות, קריאתו ליד הקבר והשארתו במקום, לצד הדלקת נר.

אם בקיץ מדובר בזרם תיירים מזדמן, הרי שעם תום החגים האזרחיים וכניסת חודש תשרי – חודש החגים היהודיים הכולל את ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה – עתידה קראון הייטס להפוך לזירה של אירוע בסדר גודל שונה לחלוטין. לפי ההערכות, רבבות חסידים ותלמידי ישיבות מרחבי העולם צפויים להגיע לשכונה כדי לבלות את חודש החגים בסמוך למרכז התנועה. הזרם צפוי להתחיל כבר בשבת שלפני ראש השנה, להתגבר עם כניסת החגים עצמם, ולהגיע לשיאו בחג הסוכות ובשמחת תורה, ימים שבהם הרחובות סביב 770 מתמלאים עד אפס מקום בחוגגים מכל קצות תבל.

הרב יוסף יצחק אהרונוב, יו"ר צעירי אגודת חב"ד, מסביר כי דמותו של הרבי, הממשיכה להשפיע על העולם היהודי עד היום, נוגעת בליבם של רבבות יהודים בכל רחבי העולם. "ההיענות המרשימה והנהירה לתפילות באוהל הק' של הרבי וב-770, היא עדות חיה לכך שהרבי ממשיך להשפיע עד היום על העולם היהודי כולו".