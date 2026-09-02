לנוכח מצבו הרפואי של האדמו"ר מויז'ניץ בתקופה האחרונה, לדאגת לב רבבות חסידיו, וכל בית ישראל בכל קצווי תבל העוקבים בדאגה ומעתירים לרפואתו השלמה והמהירה, יצאו היום (רביעי) שלושת בניו, בקריאה נרגשת לכלל חסידי ואוהדי בית ויז'ניץ בארץ ובתפוצות.
על המכתב הנרגש חתומים בניו, הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ; הרה"צ רבי יצחק ישעיה הגר; והרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד. הבנים הקוראים לציבור להרבות בתחנונים לפני בורא עולם למען יחוס וישלח מהרה רפואה שלמה לאביהם מורם, קבעו כי ביום ראשון של סליחות יתקיים "יום תפילה והתעוררות רבתי", במסגרתו יתכנסו החסידים בכל עיר ועיר לאמירת כל ספר התהילים, לצד סדר לימוד תורה רצוף של שעתיים.
במקביל לדאגה, בחסידות נערכים בהתרגשות עצומה לקראת ימי הרחמים והסליחות. האדמו"ר צפוי להופיע בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון ויז'ניץ בבני ברק במוצאי שבת קודש הקרוב, בשעה 11:30 בלילה, לאמירת סליחות ראשונות.
בימים אלו מקבל הרבי קהל עם קודש במושב 'אורה', כאשר המוני חסידים עוברים בסך להתברך לקראת השנה החדשה. בשבוע הבא צפויים להגיע לארץ הקודש אלפי חסידים מכל רחבי תבל כדי לחסות בצילו בימי ראש השנה ובחגי חודש תשרי.
הציבור כולו נקרא להמשיך להעתיר לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי ישראל.
והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים
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