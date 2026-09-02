בני האדמו"ר מויז'ניץ ( צילום: ארכיון 'כיכר השבת' )

לנוכח מצבו הרפואי של האדמו"ר מויז'ניץ בתקופה האחרונה, לדאגת לב רבבות חסידיו, וכל בית ישראל בכל קצווי תבל העוקבים בדאגה ומעתירים לרפואתו השלמה והמהירה, יצאו היום (רביעי) שלושת בניו, בקריאה נרגשת לכלל חסידי ואוהדי בית ויז'ניץ בארץ ובתפוצות.

מכתב בני האדמו"ר מויז'ניץ

על המכתב הנרגש חתומים בניו, הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ; הרה"צ רבי יצחק ישעיה הגר; והרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד. הבנים הקוראים לציבור להרבות בתחנונים לפני בורא עולם למען יחוס וישלח מהרה רפואה שלמה לאביהם מורם, קבעו כי ביום ראשון של סליחות יתקיים "יום תפילה והתעוררות רבתי", במסגרתו יתכנסו החסידים בכל עיר ועיר לאמירת כל ספר התהילים, לצד סדר לימוד תורה רצוף של שעתיים.