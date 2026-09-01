כמנהג קמאי | החסידים הצטופפו לחזות בקיפול הטלית של השרף בערד

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי השוהה בימים אלו בארה"ק, ביקר אתמול בעיר התורה והחסידות בני ברק, שם פיאר מספר מעמדי הוד כפי שסיקרנו | בשעה 2 לפנות בוקר, טרם שעזב את העיר, עלה לביקור במעונו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, מדובר בביקור היחיד שערך האדמו"ר בקרב רבני העיר במהלך ביקורו | שוקי לרר תיעד
עם חזרתו מימי המנוחה בשווייץ, קבע האדמו"ר מויז'ניץ במעמד נרגש מזוזה בפתח בית המדרש הגדול הזמני במרכז החסידות בבני ברק, זאת עם הרחבתו המשמעותית לקראת חודש תשרי ולקראת השמחות בבית האדמו"ר בחורף הקרוב | בתוך כך נמשכת תנופת בניית המרכז הגדול של החסידות במקום | צפו במעמד הנרגש שנערך דקות ספורות לפני תפילת מנחה של ערב שב"ק (חסידים)
יהודי תושב אירופה שניצב בפני משפט קשה בבלגיה ועונש מאסר ממושך, נושע בצורה פלאית • הדוד שהגיע למעונו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, זכה לקבל ברכה בלתי נתפסת בצירוף טבעות הלולב שהיו מונחות בארון הקודש • הסיפור המלא (חסידים)
האדמו"ר מקרעטשניף קריית גת פיאר השבוע את שמחת נישואי משמשו בקודש - ה'הויז בחור', החתן שלום מאשקאוויטש, בנו של הרב בן ציון מאשקאוויטש | במעמד החופה סידר הרבי קידושין. בהמשך, בעת שמחת החתונה, ערך האדמו"ר 'טיש לחיים' ופצח במחול נלהב עם החתן והמחותנים (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון, הגיע האדמו"ר מווערצקי לביקור במעונותיהם של גדולי הדור, כדי להתברך בברכת השנים | תחילה הגיע האדמו"ר למעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, משם הגיע לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | רגע מעניין אירע בביקור, כאשר הגרי"מ שכטר בירך ברכת "שהחיינו", וזאת לאחר שלא נפגש עם האדמו"ר זה 35 שנים, כאשר עד אז למדו בחברותא בזמנים מיוחדים (חסידים)
אברכי קהילת נדבורנה ירושלים בביתר עילית התכנסו לדינר מיוחד לטובת בית מדרשם | האדמו"ר הופיע בלבוש היסטורי וחילק קטעים מקיטל עתיק של זקינו זצ"ל | בסיום המעמד העניק האדמו"ר סכינים לכלל המשתתפים | יהושע פרוכטר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
קהל רב של חסידים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מפינסק קרלין בן לבנו הרה"צ רבי ברוך רוזנפלד, רב החסידות בברכפלד, עב"ג הכלה נינת הגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, ראש ישיבת פינסק קרלין, נכד לבנו הגה"ח ר' זלמן גרוסמן, בת להרב חיים דוד גרוסמן (חסידים)
בהתרגשות דקדושה קידמו השבוע מאות חסידי ויז'ניץ בעפולה את פני הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות, אשר הופיע לביקור הוד במוסדות | הרה"צ חנך אגף גנים חדש, וערך התוועדות לכלל החסידים, כשבסיומו הפתיע את החסידים במינוי רב חדש לקהילת 'אהבת ישראל' | תיעוד וסיקור (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי השוהה בימים אלו בארה"ק, הגיע היום (שני) לביקור הוד בעיר התורה והחסידות בני ברק | האדמו"ר מסר שיחת הכנה לפני בחורי החסידות בהיכל ביהמ"ד נדבורנה, ובהמשך, לאחר שפקד קברי אבותיו הק', הגיע אל היכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ, שם נשא מדברות קדשו לפני אלפי החסידים לקראת ראש השנה | בסיום השיחה עברו אלפים להתברך (חסידים)
אדמו"רים, רבנים והמוני חסידים נהרו להשתתף בשמחת החתונה לנכד הגה"צ סיני מאיר פרנקל, גאב"ד יבניאל מבוטשאן, בן לבנו הרה"ג ר' יחזקאל משה פרנקל, חתן האדמו"ר מאשלג, עב"ג בת האדמו"ר מבאסטאן ביתר, חתן גאב"ד גרוסוורדיין| אפיזודה מרגשת נרשמה כאשר הסבא, גאב"ד יבניאל, עטה לראשונה בחייו בגדי לבן כמנהג האדמו"רים | מעמד ה'מצווה טאנץ' נמשך עד אור הבוקר (חסידים)
לרגל פתיחת זמן הלימודים התקיים מעמד מרגש בהיכל ישיבת "תורת ישראל" של חסידי קרעטשניף קרית גת | נשיא הישיבה, האדמו"ר סייר באגף הפנימייה החדש שנבנה בעקבות הגידול במספר התלמידים, קבע מזוזה וערך מעמד 'לחיים' בהיכל הישיבה | התלמידים עברו לקבל את ברכת השנה |סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)
בבני ברק נחגגה ברוב שמחה שמחת בר המצווה לחתן המצוות, נינם הראשון של האדמו"ר משאץ והגה"צ גאב"ד מאקאווא | אפיזודה מעניינת נרשמה כאשר הסבים הגיעו בשעות שונות ונפגשו דווקא באזור המטבח | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור | שוקי לרר מגיש גלריה (חסידים)
יש לכל אחד מאיתנו קריטריונים ברורים את מי צריך לאהוב... יש דתי ויש חילוני, יש אשכנזי ויש ספרדי, יש חסיד ויש ליטאי ויש ברסלבר, אז איך נאהב את כולם? | מאמר מיוחד לרגל ח"י אלול - יום הולדתם של הבעל שם טוב הקדוש והאדמו"ר הזקן (חסידים)
התופעה שצוברת תנופה: למרות המנהג החסידי להתחיל בסליחות רק במוצאי השבת שלפני ראש השנה, האדמו"ר מנדבורנה אלעד נצפה במוצאי השבת באמירת סליחות בבית הכנסת 'משכנות נריה' | הרבי כובד בפתיחת הארון ובתקיעת השופר (חסידים)
בחצר הקודש זוטשקא נחגגה בעוז שמחת שבע ברכות המרכזית לרגל נישואי בן זקוניו של האדמו"ר, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ אב"ד טשערנוביל אלעד והאדמו"ר מביאלה ישרי לב | במהלך השמחה הגישו בחורי החסידות מנחת ביכורים לאדמו"ר, מאות שעות רצופות שלמדו כהכנה דרבה לקראת השמחה | בסיום השמחה פצח האדמו"ר במחול נלהב עם החתן ובני המשפחה (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול של חסידות נדבורנה נחגגה ברוב שמחה שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר, החתן יעקב ישכר בער הורביץ, בן לחתנו הרה"ג רבי יהודה הורביץ, בן הרה"צ רבי יצחק דוד הורביץ אב"ד ראצפרט ברזיל | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים, מבני המשפחה ותושבי העיר | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
בימים אלו חוזרים כלל התלמידים והבחורים בארה"ב מהרי הקאנטרי, שם שהו במשך חודשי הקיץ | צפו בתיעוד מביקור ההוד של האדמו"ר מקראלי במחנה 'זרע אברהם' של החסידות, שם חיזק את הבחורים והילדים לקראת חודש הרחמים והסליחות (חסידים)
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