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כמנהג קמאי | החסידים הצטופפו לחזות בקיפול הטלית של השרף בערד

האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שהה במהלך השבת למנוחה בעיר ערד • בצאת השבת זכו החסידים לחזות בעבודת הקודש בעת מעמד ההבדלה וקיפול הטלית מתוך שירה וזימרה כמנהג צדיקי בית לעלוב (חסידים)

האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מוצש"ק בעיר ערד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מוצש"ק בעיר ערד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מוצש"ק בעיר ערד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מוצש"ק בעיר ערד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מוצש"ק בעיר ערד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מוצש"ק בעיר ערד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מוצש"ק בעיר ערד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מוצש"ק בעיר ערד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מוצש"ק בעיר ערד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מוצש"ק בעיר ערד (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג מוצש"ק בעיר ערד (צילום: י. פריד)

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ערדהבדלהקיפול הטליתהאדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג

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