נשאר לבד. חבר הכנסת יאיר לפיד ( צילום: גילי יערי\פלאש90 )

ח״כ מיקי לוי הודיע לחברי המפלגה כי סיכם עם יאיר לפיד שלא ייכלל ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה.

לפי ההודעה שפרסם, לוי יישאר במפלגה ויכהן כאב בית הדין שלה, אך "ימשיך לפעול למען המפלגה" גם במערכת הבחירות הקרובה. "אין בי כעס ואין בי מרירות. יש בי בעיקר תודה גדולה וגאווה על הדרך שעשינו יחד", כתב בין השאר. גל עזיבות מתגבר מדובר בהמשך לגל העזיבות שהתגבר לקראת בחירות 2026. בועז טופורובסקי, ממקימי יש עתיד, הודיע ביוני על פרישה מהחיים הפוליטיים, ובחודש שלאחר מכן עשה זאת גם רון כץ. החודש הודיע יואב סגלוביץ' על עזיבת המפלגה והתפטרותו מהכנסת - עד שהודיע היום (שני) באופן רשמי על הצטרפותו לרשימת רע"מ של מנסור עבאס.

חבר הכנסת מיקי לוי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

זמן קצר אחריו עזב גם אלעזר שטרן, לאחר 11 שנים ביש עתיד, ובהמשך הצטרף למפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט.

מוקדם יותר היום פורסם כי חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן, מוותיקי הח"כים של יש עתיד, החליט שלא להתמודד ברשימת "ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד לכנסת הבאה. כך נמסר בהודעה רשמית מטעם המפלגה, שבה נכתב גם כי "ח"כ כהן ימונה ליו"ר ונשיא ועידת יש עתיד".

הרקע לעזיבות

העזיבות מגיעות על רקע השינויים שעברה יש עתיד לקראת הבחירות, בעקבות האיחוד בין יו"ר המפלגה לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט והקמת רשימת "ביחד".

לקראת סגירת הרשימות נוצר מאבק על המקומות הריאליים: לצד חברי הכנסת המכהנים של יש עתיד, צירף בנט שורה של מועמדים מטעמו, בעוד הסקרים מעניקים לרשימה פחות מנדטים מכמות המועמדים המבקשים להשתלב במקומות שנחשבים בטוחים.