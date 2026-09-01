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סערת הקונספירציה

יאיר גולן מגיב בחריפות לרמזים של שרה נתניהו ומבטיח שרה"מ ייתן את הדין

תגובה חריפה של יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן לרמזים של שרה נתניהו כי גולן ידע על מתקפת ה-7 באוקטובר לפני ראש הממשלה; גולן דחה את ההאשמות, הזכיר את אזהרות מערכת הביטחון שנתניהו זלזל בהן, והבטיח כי נתניהו ייתן את הדין על מחדל ההפקרות (פוליטי)

7תגובות
שרה נתניהו (צילום: צפריר אבייב\פלאש90)

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, הגיב הלילה (בין שני לשלישי) בחריפות לרמיזות שהשמיעה רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, בריאיון לערוץ 14. נתניהו רמזה כי גולן ידע על הטבח הנורא ב-7 באוקטובר עוד לפני שראש הממשלה קיבל עדכון על כך.

בפרסום חריף שפרסם גולן בלילה, הוא תקף את ראש הממשלה ואת מערכת הביטחון: "ביבי, שר הביטחון גלנט, בכירי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ניסו להעיר אותך ולהזהיר אותך עשרות פעמים מהרגע שהממשלה הושבעה ואתה לא התעוררת".

גולן הפנה לריאיון שנתן נתניהו בחודש אפריל 2023 לתכנית "הפטריוטים", שבו התייחס לאזהרות מערכת הביטחון ואמר: "אני חושב שיש הפרזה בזה". לדבריו, ראש הממשלה התעלם מהאזהרות החוזרות ונשנות שהתקבלו במשך חודשים.

בסיום הפרסום, גולן הבטיח כי נתניהו ייתן את הדין על המחדל: "כמו כל האחראיים למחדל גם אתה תיתן את הדין על ההפקרות הזאת מיד לאחר שניכנס לממשלה הבאה. אני מתחייב!".

הרקע לסערה

הפרסום של גולן הגיע בעקבות ריאיון שהעניקה שרה נתניהו לערוץ 14. בריאיון, היא טענה כלפי גולן: "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר לבוש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".

יאיר גולן (צילום: גילי יערי\פלאש90)

"בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה, למה ליידע אותו?", הוסיפה נתניהו בציניות. כשנשאלה על דעתה לגבי "תיאוריית הבגידה" מבפנים בשבעה באוקטובר ענתה: "לא רוצה לדבר. לא יודעת. שתהיה ועדה אמיתית לחקירה".

כזכור, גולן, אלוף במילואים וסגן הרמטכ"ל לשעבר, ירד בבוקר 7 באוקטובר 2023 באופן עצמאי לדרום כדי לחלץ אזרחים ולסייע בלחימה. בעקבות דיווחים שקיבל החל מהשעה 06:30 בבוקר, לבש את מדי הצבא ויצא ברכבו הפרטי מביתו סביב השעה 08:00. גולן הגיע למוקדים שונים בעוטף עזה ועסק בחילוץ צעירים ומבלים שהסתתרו בשטח מסיבת הטבע ברעים.
שרה נתניהויאיר גולן

7 תגובות

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5
בהחלט ייתכן . שהרי ראש השב"כ לשעבר הפושע רונן בר שידיו מלאות דמים , ידע כנראה ב2.30 לכן שלח צוות טקילה לחץ לוחמות שב"כ אך לא עדכן את הדרג המדיני לא שר הביטחון ולא ראש הממשלה ולא מפקד משטרת אופקים לפנות את נובה ולא את פיקוד דרום שהחיילים לא יירצחו בשנתם . אולי עדכן את חבריו לתפיסת עולם פרוגרסיבית שהם
הלב היהודי
4
יש הרבה תמיהות לגבי התנהלותו ב-7/10. מה ששרה נתניהו אמרה אינו מופרך.
מיכאל
אין תמיהות. היה מספיק מידע שנתניהו בחר להתעלם ממנו. מי שמקשיב להסתה שאשתו של נתניהו מדברת חייב להיות רפה שכל.
גלי
3
לתת את דין, בבית הדין הצבאי , שישב בכלא עד יומו האחרון , בזמן הקצר ביותר, ששמו ושם משפחתו ימחקו מספר ההיסטוריה של המדינה,
אח שכול
קודם שיעשו וועדת חקירה , אבל ביבי וחבריו מתנגדים ... מעניין למה ?!
יוסי

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