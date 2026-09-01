יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, הגיב הלילה (בין שני לשלישי) בחריפות לרמיזות שהשמיעה רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, בריאיון לערוץ 14. נתניהו רמזה כי גולן ידע על הטבח הנורא ב-7 באוקטובר עוד לפני שראש הממשלה קיבל עדכון על כך.

בפרסום חריף שפרסם גולן בלילה, הוא תקף את ראש הממשלה ואת מערכת הביטחון: "ביבי, שר הביטחון גלנט, בכירי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ניסו להעיר אותך ולהזהיר אותך עשרות פעמים מהרגע שהממשלה הושבעה ואתה לא התעוררת".

גולן הפנה לריאיון שנתן נתניהו בחודש אפריל 2023 לתכנית "הפטריוטים", שבו התייחס לאזהרות מערכת הביטחון ואמר: "אני חושב שיש הפרזה בזה". לדבריו, ראש הממשלה התעלם מהאזהרות החוזרות ונשנות שהתקבלו במשך חודשים.

בסיום הפרסום, גולן הבטיח כי נתניהו ייתן את הדין על המחדל: "כמו כל האחראיים למחדל גם אתה תיתן את הדין על ההפקרות הזאת מיד לאחר שניכנס לממשלה הבאה. אני מתחייב!".

הרקע לסערה

הפרסום של גולן הגיע בעקבות ריאיון שהעניקה שרה נתניהו לערוץ 14. בריאיון, היא טענה כלפי גולן: "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר לבוש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".