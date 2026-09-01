שר הביטחון על התקיפות החריגות בעזה: "נעצר מחבל בכיר בחמאס"

שר הביטחון ישראל כ"ץ בנתיב העשרה - צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:58 שר הביטחון ישראל כ"ץ בנתיב העשרה ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

ראש הביטחון הכללי של חמאס נעצר היום (שלישי) במבצע מיוחד במערב העיר עזה, שכמעט הסתבך. הבכיר נחטף במבצע משותף של כוחות הביטחון הישראלים ומיליציה פלסטינית.

בשעות הבוקר נשמעו פיצוצים עזים בעוטף עזה בעקבות תקיפות שביצע חיל האוויר ברצועת עזה. על פי דיווחים ערביים, מדובר כ-18 תקיפות במערב העיר עזה, כאשר מטוסי צה"ל טסו בגובה נמוך מעל האזור. לפי הפלסטינים ארבעה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו בתקיפות. עוד דווח כי הרקע לתקיפות הוא פעילות של מיליציה מקומית שמשתפת פעולה עם ישראל, שניסתה לחטוף דמות בולטת בחמאס. הניסיון נחשף ובמקום התפתחו חילופי אש עד להתערבות של ישראל מהאוויר. אך למרות ההסתבכות, כאמור, הבכיר נעצר. שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף בביקור בנתיב העשרה כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. דובר צה"ל מסר כי הותקפו כמה יעדים ברצועה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו. המוסד תכנן פלישה קרקעית לאיראן – וושינגטון עצרה הכל דוד הכהן וב. ניסני | 31.08.26 עומר שם טוב חשף: כך הצלחתי לעשות קידוש על מיץ ענבים בשבי במשך חודשיים קובי אטינגר | 30.08.26 שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "אני נמצא כאן ביישוב נתיב העשרה, יחד עם ראש המועצה ומזכירות היישוב, ביום פתיחת שנת הלימודים. גם בשעה שאנחנו נמצאים כאן, הפעילות של כוחותינו בעזה נמשכת כל העת".

התקיפות ברצועה - צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:11 התקיפות ברצועה ( צילום: לפי סעיף 27א )

כ"ץ סיפר כי "לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס - וזו המדיניות שלנו: לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.

"בנינו בעזה אזור ביטחון חזק וחסר תקדים כדי להגן על התושבים ועל חיילי צה"ל. קרוב ל-70% משטח הרצועה הרוס, ללא תושבים, ללא מנהרות וללא בתים - וצה"ל שולט בשטח.

"אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור. וגם לאחר מכן, צה"ל יישאר בעזה בקווי הגנה ויבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי. כל ניסיון לעקוף את אזור הביטחון באמצעות שיגורים מהאוויר ייתקל בתגובה קשה".

"הכוח המיוחד" שנחשף ( צילום: לפי סעיף 27א )

שר הביטחון הוסיף ואיים: "על כל שערה מראשו של ילד ישראלי שתיפול ביישובי העוטף - נוריד את ראשיהם של ראשי החמאס בעזה. כפי שראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל: דין בלון כדין עפיפון, ודין עפיפון כדין רחפן - עם או בלי חומר נפץ.

"התגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית וברורה: סיכול האחראים לארגון ולביצוע השיגור, ופינוי כל שכונה שממנה יתבצעו שיגורים כדי להסיר את האיום ולטפל בתשתיות הטרור במקום.

"המבחן לא יהיה בשיגורים שלהם - אלא בתגובה שלנו. והיא תהיה קשה. אנחנו מובילים בכל הגזרות והגבולות מדיניות של ביטחון בכל מחיר - והמחיר כולו יהיה על חשבון האויב".