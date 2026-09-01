יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני במעונו של חבר המועצת הגר"א פילץ, היום

יממה לאחר שנחשף ב'כיכר השבת' על הכוונה לנסות לשנות את מפלגת 'דגל התורה' ולהדיח את חברי הכנסת הוותיקים - שלא באמצעות מועצת גדולי התורה, לפני זמן קצר (שלישי) סיים יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני ביקור משמעותי ופוליטי מאוד במעונו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אביעזר פילץ. מאחורי הקלעים, 'כיכר השבת' חושף, כי מדובר בסנונית ראשונה ובימים הקרובים צפוי גפני יחד עם ח"כ אורי מקלב לערוך ביקורים נוספים אצל יתר חברי המועצת לקראת גיבוש הרשימה לכנסת.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, החל במסעות הבחירות ובמסגרת זאת, הוא פתח הבוקר את סיוריו בדרום הארץ בביקור במעונו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת תפרח, הגאון רבי אביעזר פילץ. לאחר מכן סייר ח"כ גפני בישיבה הגדולה, בכוללים ובתלמוד תורה ביישוב. בצל הניסיונות של גורמים שונים ב'דגל התורה' להדיח את הח"כים הוותיקים ולהשתלט על המפלגה, גפני זוכה הבוקר לתמיכה פומבית ראשונה וברורה בהמשך מועמדותו בראשות המפלגה בבחירות הקרובות מאחד מבכירי חברי המועצת הליטאית. חבר המועצת הגר"א פילץ בירך את ח"כ גפני ואמר: "הרב גפני העוסק בצרכי ציבור באמונה, יישר כוח גדול על כל מה שעשיתם ושתמשיכו לעשות למען בני התורה וכלל ישראל. שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם. חזק ואמץ, אל תירא ואל תיחת!". הילד הטהור שנרצח בבית שמש: זו המחווה שעשו עבורו עם פתיחת שנה"ל | צפו חנני ברייטקופף | 13:34 משם ח"כ גפני צפוי להמשיך לעיר ירוחם, שם יסייר במוסדות התורה והחינוך יחד עם ראשת העיר, נציגי דגל התורה ופעילי התנועה בעיר. מאחורי הקלעים ניתן לחשוף, כי בלשכת חבר הכנסת גפני, לקחו ברצינות את החשיפה הדרמטית שהייתה אתמול ב'כיכר השבת', על הניסיון להדיח את גפני יחד עם מקלב באמצעות ביתו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש. בשל כך, ל'כיכר השבת' נודע, כי גפני שזכה להערכה מקיר לקיר בקרב חברי מועצת גדולי התורה, צפוי לצאת בימים הקרובים לחריש עמוק בבתי הרבנים ולקבל תמיכה פומבית בהמשך דרכו הפרלמנטרית ובכך הלכה למעשה למנוע את ניסיון הפוטש. בכיר ב'דגל התורה' אומר כעת ל'כיכר השבת': "יש כמה עסקנים שמנסים להשתלט על המפלגה. לא מדובר פה רק על ניסיון הדחת חברי הכנסת, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהעסקנים רוצים לבצר את השליטה שלהם במפלגה לדורי דורות והם מבצעים זאת באמצעות ניסיון ההדחה של הח"כים שהם יודעים שהם לא יתנו להם לעשות זאת". "לכן", אומר אותו בכיר, "הביקור אצל הרב פילץ שנחשב לאחד מבכירי חברי המועצת ובהמשך יהיו ביקורים נוספים, הם אמירה חד-משמעית שהח"כים הוותיקים - או כלשונם 'הזקנים' - שפעלו כל העת לפי הוראתם הישירה של גדולי ישראל - לא ייכנעו ללא קרב ולא יתנו את השליטה במפלגה כל כך מהר. על פי הצפי, הם יזכו בגיבוי של רוב חברי המועצת".

ח"כ גפני בביקור בתפרח, הבוקר

כפי שנחשף אמש ב'כיכר השבת', בעוד פחות מעשרה ימים יסגרו הרשימות לכנסת הבאה, ובגזרה החרדית, הסערה רחוקה מלהסתיים בתוך 'דגל התורה', בצל הניסיונות להשתלט על המפלגה והחלפת חברי הכנסת הוותיקים בכוחות רעננים.

את חברי הכנסת של 'דגל התורה' מעסיק בימים האחרונים - מה שקורה בבית פנימה. הדיבורים על החלפת חברי הכנסת הוותיקים עלו על השולחן ובבתי גדולי ישראל מתקיימים דיונים קדחתניים בנושא.

מצד אחד, ישנו כעס בציבור על חברי הכנסת בשל כלל הגזירות שניתחו על הציבור החרדי, אך ההבנה היא שלקראת הממשלה הבאה והמשך ההתמודדות עם שלל הגזירות והרדיפות חייבים חברי כנסת מנוסים, מה גם שמה שקרה בקדנציה האחרונה הוא לא רק באשמתם של חברי כנסת ולכן במידה ויוחלט להחליף את חברי הכנסת, ישנו חשש אמיתי, שאף מתבטא בדעת הקהל, כי הדבר יגרום נזק לקמפיין הבחירות.

מצד שני, בבתי גדולי ישראל, ובעיקר בבית המנהיג הגר"ד לנדו, מבינים כי כדי שתהיה להם שליטה אבסולוטית על חברי כנסת, הם צריכים להכניס כוח חדש ורענן שיהיה מחויב רק להם, מבלי שיש להם את עול ההנהגות הקודמות שהיו בציבור הליטאי ועל כן, הדילמה היא דילמה אמיתית וקשה.

בבית הרב לנדו, מנסים להימנע מלהיכנס לשדה המוקשים - שיודעים היטב איך נכנסים אליו, אך לא ברור כלל איך יהיה אפשר לצאת מהמבוך במידה והוא יסתבך, כפי שאכן עלול להיות, וזאת בשל הסיבות שנציג לקמן.

ב'דגל התורה', מי שמגיש את הרשימה לכנסת, הם חברי מועצת גדולי התורה של המפלגה. לוועדת הבחירות מוגשת הרשימה המלאה, המורכבת גם מנציגי הציבור של 'דגל' ברחבי הארץ, עם חתימה של כלל חברי מועצת גדולי התורה.

אם כך, כדי לאשר את ההדחה של הח"כים הוותיקים משה גפני, אורי מקלב ויעקב אשר, יהיו חייבים את החתימה של כלל חברי המועצת, שנכון להיום, נמצאים בקשר חזק וטוב עם חברי הכנסת של המפלגה וכלל לא בטוח שהם יאשרו או יסכימו לתת את חתימתם על ההדחה, כאשר הם כלל לא מבינים מדוע זה נחוץ ומה האלטרנטיבה.

אך במידה וחברם-למועצת הגאון רבי משה הלל הירש, יהיה זה שיבקש את ההדחה ויסמן את מי שהוא רוצה שיהיו ברשימה הבאה, כאן חברי הכנסת הוותיקים נמצאים בבעיה, מכיוון שעד כה, הם היו סבורים שעם הבית של הגרמ"ה הם מסודרים וראש הישיבה לא יחפוץ בהדחתם, אך בימים האחרונים חל מפנה - שייתכן ויבשר את בוא האביב הליטאי.

ל'כיכר השבת' נודע, כי בימים האחרונים מופעלים לחצים מצד הבית של הרב לנדו, על בית השכן מהגבעה - הרב הירש, שיהיה הוא זה שיזום את החלפת חברי הכנסת. מי שבעיקר מתדלק זאת, הוא עסקן ליטאי מוכר ונחשב, שיזם בשנים האחרונות פרויקטים רבים ובעקבותיהם הוא מקורב מאוד לבית הגרמ"ה הירש, ולאחרונה אף החל להתקרב לבית הרב לנדו, כשהוא עצמו מעוניין להחליף את חברי הכנסת.

כאשר צוללים לעומק האסטרטגיה של אנשי הרב לנדו, מבינים כי הם פועלים בצורה מבריקה, שכן הם לא רוצים שיירשם על שמם הכישלון של ניסיון הדחת הח"כים, הם רוצים להישאר עם ידיים נקיות, ולכן, הם מצאו "שעיר לעזאזל" שימלא את מקומם, כאשר הם טוענים לכל השואלים כי הם כלל לא מתעסקים בנושא ההדחה כך שבמידה וזה יצליח הם ישלטו על המועמדים, אך במידה והמהלך ייכשל, הם תמיד יוכלו לטעון כסוף הפרשה בשבוע שעבר 'ידינו לא שפכו את הדם הזה'.

יתרה מזו, הם מבינים, כי מי שבאמת יוכל להעביר את המהלך ללא התנגדות גדולה או משמעותית של חברי המועצת, הם אנשי ביתו של הרב הירש, שכן הוא מוכר יותר לחברי המועצת המבוגרים וגם יש לו זיקה חזקה יותר למפלגת דגל התורה ולכן רק הגרמ"ה יוכל להוביל כזה מהלך - שהם מקווים שיעבור יחסית בשקט, מה שלא יקרה במידה ואנשי הרב לנדו יבצעו רשמית את המהלך.