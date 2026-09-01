עישון סיגריה אלקטרונית. אילוסטרציה ( נתי שוחט/פלאש 90 )

במסגרת פרויקט 'כיכר השבת' בנושא בריאות, מציג ד"ר אריאל רוקח, יועץ ריאות של קופ"ח מאוחדת, תמונה קשה על מציאות העישון בישראל. מהעלייה באחוזי המעשנים על רקע נזקי המלחמה, דרך התפשטות הנגע בקרב בחורי הישיבות, ועד למחלה הקטלנית שיכולה להרוס את הריאות תוך ימים בודדים.

"במסגרת העבודה שלי אנחנו כל יום רואים מטופלים עם נזקים חמורים של עישון", פותח ד"ר רוקח בגילוי לב. "כל שבוע אני פוגש מטופלים חדשים עם סרטן ריאות, עם מחלות ריאה כרוניות כמו COPD, ויש עוד נזקים רבים ושונים. כל שנה במדינת ישראל מתים כשניים עשר אלף בני אדם מנזקי העישון. תחשוב שיש עוד מאות אלפים עם מחלות שונות שקשורות לכך".

העישון וסכנותיו | ד"ר אריאל רוקח בריאיון אולפן כיכר 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

זינוק מדאיג: 23% מהאוכלוסייה מעשנים בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד בהרעלת התינוקות: "מעורב באופן מכוון" קובי רוזן | 11:00 בשנים האחרונות נרשמה יציבות יחסית באחוזי המעשנים שעמדו על כ-20% מהאוכלוסייה הבוגרת, אך המגמה האחרונה מלמדת על תפנית שלילית ומדאיגה. "לפי הנתונים הרשמיים של משרד הבריאות לשנת 2025, אחוז המעשנים במדינת ישראל עלה ועומד על 23% מהאוכלוסייה הבוגרת", מסביר ד"ר רוקח. לדבריו, "ייתכן מאוד שזה קשור למתח שאנשים שרויים בו בגלל המלחמה הארוכה בשלושת השנים האחרונות. אבל הנתונים הם חד משמעיים, יש עלייה בהיקפי העישון, הן בסיגריות רגילות והן בסיגריות אלקטרוניות". מה קורה בחברה החרדית? בתשובה לשאלה על מפת העישון במגזר החרדי, משרטט ד"ר רוקח תמונה מורכבת; האחוזים די דומים אבל המפה הדמוגרפית משתנה; "אנחנו יודעים שבקרב בחורי ישיבה עישון זה משהו מאוד מקובל והאחוזים הם גבוהים. מאידך, נשים חרדיות דווקא מעשנות פחות מנשים אחרות במדינת ישראל". התמונה המצטיירת מדאיגה במיוחד כשמדובר בצעירים. בתוכנית "דבר השבוע" עם משה מנס, התארח ד"ר רוני ברקוביץ' ממשרד הבריאות וסיפר על מקרה מצמרר: "בחור ישיבה מצוין, משפחה נורמטיבית. בבין הזמנים הוא ישב עם כמה חברים. מישהו הביא 'משהו אחר', לא סיגריה רגילה. אמרו לו: 'זה לא מסוכן, זה נחמד, עושה טוב'. כך הוא התחיל לעשן קנאביס. כשפגשתי אותו לפני תקופה, הוא אמר לי: 'הסיגריה הזו הרסה לי את החיים'". "אלקטרונית או רגילה" אחת השאלות השכיחות ביותר בקרב מעשנים היא מה מזיק יותר, הסיגריה המסורתית או תחליפיה האלקטרוניים. ד"ר רוקח מדגיש כי בעוד הנזקים מסיגריות רגילות מתועדים כבר מעל 100 שנה, הסיגריות האלקטרוניות נכנסו לשימוש נרחב רק בעשור האחרון. "הנזקים העיקריים מופיעים אחרי 20, 30 ו-40 שנה, ולכן היעדר הנתונים לטווח ארוך מקשה. אבל אנחנו יודעים בוודאות שבסיגריות אלקטרוניות יש רעלים משמעותיים: אדי גליצרול, מתכות כבדות, פורמלין, אצטאלדהיד, חומרים מסרטנים וחומרים שפוגעים ברקמת הריאה".

ניסיון הסיגריה והבקבוק - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13 ניסיון הסיגריה והבקבוק ( צילום: רשתות חברתיות )

המחלה החריפה שתוקפת תוך ימים בסיגריות אלטקטרוניות

בניגוד לסיגריות הרגילות, שבהן הנזק מצטבר לאורך עשרות שנים, הסיגריות האלקטרוניות טומנות בחובן סכנה מיידית ופתאומית: מחלת ה-EVALI (נזק ריאתי חריף מעישון סיגריה אלקטרונית).

"זה נזק שיכול להיגרם תוך שעות או ימים בודדים מעישון של סיגריות אלקטרוניות", מזהיר ד"ר רוקח. "אנחנו יודעים שמאות בני אדם, בעיקר נערים ונערות צעירים בארצות הברית, מתו מהמחלה הזאת. גם בישראל היה לפחות מקרה אחד של מוות ועוד מקרים נוספים שאושפזו בטיפול נמרץ".

כפי שדווח ב'כיכר השבת', לפני כשבועיים התרחש מקרה דומה כאשר לבית החולים 'קפלן' ברחובות הגיע נער שסבל מפצע ריאתי - EVALI. הנער שאושפז במצב קשה עישן סיגריות אלקטרוניות ומצבו הידרדר בתוך ימים ספורים. לאחר שהוחלט לחברו למכשיר ה'אקמו', הוא הועבר לאשפוז בבית החולים 'שניידר' בפתח תקווה, אך לבסוף נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

ד"ר רוקח מזהיר מפני התפיסה המוטעית של הורים: "יש איזושהי אמונה בציבור שסיגריה אלקטרונית זה פחות מסוכן, אז אולי הורים מתייחסים לזה בסלחנות. אבל בפועל הסכון גבוה, והיא מהווה שער כניסה מובהק של בני נוער למעגל המעשנים הרגילים".

ניסוי ויראלי שהתפרסם לאחרונה ברשת הצליח להמחיש את הנזק בצורה מטלטלת. גולשים לקחו בקבוק פלסטיק ומילאו אותו במים נקיים, יצרו מנגנון של "ריאה מלאכותית" ועישנו סיגריה שלמה לתוך הבקבוק. המים, שהיו צלולים בתחילה, הפכו לעכורים ומלאי משקעים רעילים. המסר העולה מן הניסוי הוא חד-משמעי: המים בבקבוק מדמים את הלחות והרקמות בריאות שלנו, שסופגות את הרעלנים המצויים בעשן הסיגריה.

רולטה רוסית: למה אחד קורס ואחר לא?

לשאלה כיצד ייתכן שאדם אחד מעשן שנים ומשתעל, ואילו נער צעיר קורס תוך חודש של עישון אלקטרוני, משיב ד"ר רוקח כי מדובר בשילוב של נטייה גנטית וחומרים לא מפוקחים.

"הנזקים קשורים גם לנטייה גנטית. אצל מעשנים כבדים תוחלת החיים קצרה ב-10 עד 15 שנים, אולם תמיד יש את היוצא מן הכלל שהגיע לגיל 100. אבל הכלל הוא שזה מזיק. בסיגריות אלקטרוניות יש אלפי חברות שונות שמייצרות אותן, והן לא כולן אותו דבר. מכניסים לשם כל מיני שמנים, חומרי טעם וריח, ואף קנאביס וזה מה שמוביל לקריסה חריפה".

אזהרות על קופסאות סיגריות, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

מחדל האכיפה והשוק השחור

אחד הנושאים הכאובים שעלו בריאיון הוא חוסר הציות לחוק והיעדר האכיפה בשטח מצד הרשויות. "לצערנו הרב, האכיפה היא מאוד דלה במדינת ישראל", מציין ד"ר רוקח. "לפי החוק אסור למכור מוצרי עישון מתחת לגיל 18 – ולא אוכפים את זה. מישהו מגיע לחנות, מוכרים לו, אף אחד לא נותן קנסות. אסור לעשן באולמות אירועים, בתחנות רכבת ואוטובוס, והאכיפה דלה מאוד".

גם בתחום המיסוי מציג ד"ר רוקח תמונה עגומה: "מדינת ישראל מרוויחה כל שנה ממיסוי על סיגריות רגילות מעל 8 מיליארד שקלים. אמור להיות מיסוי גבוה גם על סיגריות אלקטרוניות, אבל רובן מגיעות בדרכים לא דרכים דרך השוק השחור, ואין כמעט אכיפה או גבייה".

כידוע, החל מיום ראשון הבא, 2 באוגוסט 2026, תחויבנה כל חפיסות מוצרי העישון בישראל לשאת אזהרות גרפיות עם תמונות הממחישות את נזקי העישון. האזהרות יכסו 75% משטח האריזה ויחולו על סיגריות, סיגריות אלקטרוניות, נרגילות, טבק לגלגול ושקיקי ניקוטין. המהלך שמצטרף למדיניות הנהוגה בכ-140 מדינות בעולם נועד להגביר את המודעות לנזקי העישון ולהרתיע בעיקר צעירים מהתחלת עישון.

האם המדינה מרוויחה מהמעשנים?

בתשובה לטענה כי למדינה יש עניין כלכלי בהמשך העישון בשל הכנסות המדינה ממיסים, מציג מנהל היחידה לטיפול נשימתי תחשיב כלכלי שונה לחלוטין.

"מחקרים בעולם מראים שככל שמעלים מיסוי, הצריכה יורדת – כל דולר של העלאת מחיר מפחית אחוז בקנייה. בנוסף, הנטל הכלכלי מנזקי העישון גבוה בהרבה מההכנסות. מדובר על 3,000 חולי סרטן ריאות חדשים בשנה, 2,000 מקרי מוות מסרטן ריאות, ועוד 3,000 מקרי מוות מסיבוכי COPD. העול הכלכלי על מערכת הבריאות, יחד עם אובדן ימי עבודה ופגיעה ביצרנות של חולים, עולה על אותם 8 מיליארד שקלים שהמדינה גובה".

לפי נתוני האגודה למלחמה בסרטן, מדי שנה מתים בישראל יותר מ-12 אלף בני אדם ממחלות הקשורות לעישון, וכ-76% מהמעשנים מעוניינים להיגמל. הנתונים מדברים בעד עצמם: העישון הוא אחד האיומים הבריאותיים החמורים ביותר במדינת ישראל, והמחיר האנושי והכלכלי שלו כבד מנשוא.