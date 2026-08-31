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סבלו מסחרחורות ובלבו

שני אחים בני 3 ו-5 אכלו סוכריות קנאביס - ואושפזו בבית החולים

שני אחים, בני 3 ו-5, התקבלו במלר"ד ילדים בשערי צדק כשהם סובלים מסחרחורות, מבלבול, מטשטוש, ומאי יציבות בהליכה | לאחר בדיקה התברר כי אכלו סוכריות שהכילו THC ו-CBD - חומרים פעילים בצמח הקנאביס (בריאות)

סוכריות | אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

שני אחים, בני 3 ו-5, התקבלו במלר"ד ילדים במרכז הרפואי שערי צדק כשהם סובלים מסחרחורות, מבלבול, מטשטוש, ומאי יציבות בהליכה.

בבירור מקיף שערך הצוות הרפואי והסיעודי במלר"ד עלה כי הילדים סובלים מהרעלה חמורה לאחר שאכלו סוכריות שהכילו THC ו-CBD - חומרים פעילים בצמח הקנאביס.

מיד עם קבלתם, שרה הפטר, אחות במחלקה, דאגה לניטור של הילדים ולמתן טיפול רפואי מיידי. ד"ר מוחמד חמד, רופא מתמחה במחלקת הילדים, אומר: "מבירור מול המשפחה, מתברר כי כל אחד מן הילדים אכל שתי סוכריות, כאשר על פי האריזה, כל סוכריה מכילה 20 מ"ג THC ו-10 מ"ג CBD".

ד"ר אמיר פישר, רופא בכיר במלר"ד הילדים, אמר כי "הילדים סבלו מהרעלה חמורה כתוצאה מהחשיפה לחומרים, במיוחד האח בן ה-3 שמשקלו נמוך יותר".

לדבריו, "ברוב ההרעלות, עיקר התסמינים יהיו של מערכת העצבים המרכזית – טשטוש, הליכה לא יציבה ושינויים בדופק. קיימות גם תופעות חמורות אחרות אך נדירות יותר – פרכוסים, כשל או דיכוי נשימתי ואף קומה. בהרעלות מסוג זה לא קיימת תרופת נגד שמפחיתה את השפעת הרעל ולכן, הטיפול תומך ברובו כשלא נדרשת התערבות נוספת".

"לשמחתנו", מוסיף ד"ר פישר, "הילדים הגיעו אלינו בשלב מוקדם וללא תסמינים חמורים. אם הם היו אוכלים סוכריות נוספות – ייתכן שהייתה נשקפת סכנה לחייהם".

האחים אושפזו ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בניהולו של ד"ר ז'אק בראון לצורך ניטור והשגחה. לאחר כיממה, ומשלא חלה החמרה בתסמינים, הם שוחררו לביתם במצב טוב.

טליה צ'רנוסביטוב, סגנית אחות אחראית במלר"ד הילדים, אומרת: "אנחנו מטפלים מעת לעת במקרים של הרעלות ממקורות שונים, אך חשיפה למינון כזה של חומרים פסיכואקטיביים היא מקרה נדיר יחסית. אני אומרת לכל ההורים – ילדים הם סקרנים, והם לא בהכרח ידעו להבדיל בין סוכריה תמימה לבין מוצר רעיל שעלול להיות מסכן חיים. השגיחו עליהם והרחיקו מהם מוצרים וחומרים שעלולים לסכן את בריאותם".
ילדיםקנאביססוכריות

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