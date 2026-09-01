בית משפט השלום בירושלים האריך היום (שלישי) בשישה ימים את מעצרו של תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, החשוד במעורבות בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות של חברת "פרינוק". ההחלטה מגיעה יום לאחר מעצרו של החשוד, שמסמן פריצת דרך משמעותית בחקירה שנמשכת כחודשיים.

בדיון שהתקיים בבית המשפט, מסר נציג היחידה החוקרת, היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון במחוז ירושלים, כי "אנחנו טוענים שהמשיב מעורב באופן מכוון ובאופן יחסית קרוב לאירוע ההרעלה".

השופט קבע כי "חומר החקירה מקים חשד סביר בעוצמה משמעותית לעבירות של שימוש ברעל כדי סיכון חיים, טיפול רשלני בתרופות וגניבה".

השופט המשיך והדגיש את חומרת המקרה: "המשיב חשוד בכך שהיה מעורב בהרעלה מכוונת של מוצרי מזון לתינוקות ופעוטות. המסוכנות ברורה מאליה". כמו כן ציין השופט כי "נדרשות עשרות פעולות חקירה ובהן פעולות בנות שיבוש", מה שמצדיק את המשך המעצר.

בנוסף, קבע בית המשפט כי החשוד ייבדק על ידי פסיכיאטר בית המעצר או הפסיכיאטר המחוזי, בעקבות טענת עורך דינו לכך שהוא חולה במאניה דיפרסיה. עם זאת, יצוין כי בדיקה ראשונה שנערכה לחשוד מצאה כי הוא כשיר למעצר.

רקע הפרשה: ארבעה פעוטות אושפזו

כזכור, הפרשה פרצה לפני כחודשיים כאשר ארבעה פעוטות פונו למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם תסמיני ישנוניות וחולשה חריגים. פרופ' סער חשביה, מנהל מלר"ד ילדים בהדסה, תיאר את הרגעים הראשונים: "שלושה מהם סבלו מסימנים של ישנוניות, אפתיה, חוסר שיווי משקל. בבדיקה מהירה, הועלה חשד להרעלת בנזודיאזפינים".