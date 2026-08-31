שב מקונגו ופיתח תסמינים: חשד למקרה של הנגיף הקטלני בישראל 

משרד הבריאות מדווח על חשד נוסף למקרה אבולה בישראל. מדובר באדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים, ופיתח חום ותסמינים נוספים.
החולה מטופל בבידוד במרכז הרפואי איכילוב, ובדיקות מעבדה מתבצעות כעת. תוצאות צפויות בימים הקרובים. לעת עתה משרד הבריאות מבצע חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים.
המשרד מדגיש כי טרם אובחן מקרה מאומת של אבולה בישראל, וקורא לנוסעים ששבו מקונגו ומפתחים תסמינים להישאר בבית ככל האפשר. כזכור, מוקדם יותר במהלך החודש משרד הבריאות דיווח על חשד נוסף על אדם ששב מקונגו, אך התוצאה יצאה שלילית.
התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו חצתה לאחרונה את רף 6,000 הנדבקים המאומתים: לפי נתוני הממשלה, 6,041 נדבקו ו־2,911 מתו.
מדובר בהתפרצות האבולה הגדולה ביותר בתולדות קונגו, והיא נגרמת מזן בונדיבוגיו, שאין נגדו כיום חיסון או טיפול ספציפי מאושרים.
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