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משרד הבריאות מזהיר

שב מקונגו ופיתח תסמינים: חשד למקרה של הנגיף הקטלני בישראל 

משרד הבריאות מדווח על חשד נוסף למקרה אבולה בישראל | האיש מטופל בבידוד באיכילוב לאחר שובו מקונגו (בעולם)

1תגובות
תרגיל אימונים בטיפול בחולי אבולה, אילוסטרציה (צילום: יוסי זמיר\פלאש90)

משרד הבריאות מדווח על חשד נוסף למקרה אבולה בישראל. מדובר באדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים, ופיתח חום ותסמינים נוספים.

החולה מטופל בבידוד במרכז הרפואי איכילוב, ובדיקות מעבדה מתבצעות כעת. תוצאות צפויות בימים הקרובים. לעת עתה משרד ה מבצע חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים.

המשרד מדגיש כי טרם אובחן מקרה מאומת של אבולה בישראל, וקורא לנוסעים ששבו מקונגו ומפתחים תסמינים להישאר בבית ככל האפשר. כזכור, מוקדם יותר במהלך החודש משרד הבריאות דיווח על חשד נוסף על אדם ששב מקונגו, אך התוצאה יצאה שלילית.

התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו חצתה לאחרונה את רף 6,000 הנדבקים המאומתים: לפי נתוני הממשלה, 6,041 נדבקו ו־2,911 מתו.

מדובר בהתפרצות האבולה הגדולה ביותר בתולדות קונגו, והיא נגרמת מזן בונדיבוגיו, שאין נגדו כיום חיסון או טיפול ספציפי מאושרים.

משרד הבריאותבריאותמחלהמגפהאפריקהקונגו

1 תגובות

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אסור לאפשר לשום אזרח לחזור מקונגו לישראל בשום צורה ! אם האבולה תגיע לישראל זה לא קורונה זה משהו רציני ולא רוצה לחשוב אפילו על מה יכול לקרות
כמה טמטום במדינה אחת

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