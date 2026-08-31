שב מקונגו ופיתח תסמינים: חשד למקרה של הנגיף הקטלני בישראל 

תרגיל אימונים בטיפול בחולי אבולה, אילוסטרציה ( צילום: יוסי זמיר\פלאש90 )

משרד הבריאות מדווח על חשד נוסף למקרה אבולה בישראל. מדובר באדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים, ופיתח חום ותסמינים נוספים.