שעות ספורות לפני שגם האשכנזים יצטרפו לאחיהם לבקשת סליחות, בבית המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, קיבלו את ההחלטה אותה תכננו זמן רב - להדיח את חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב.

ל'כיכר השבת' נודע, כי בביתו של המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, שתחילה כן היו להם הסכמות בנוגע להדחה, לקחו צעד אחורה ועדיין לא קיבלו את ההחלטה הסופית, האם לתת יד להדחה.

בסוף השבוע האחרון נערכו שיחות מרתוניות בין הבתים של הרב הירש והרב לנדו, כאשר הרב הירש שיגר שליח בניסיון לשכנע את הרב לנדו לחכות עם ההדחה בבחירות הקרובות, אך הרב לנדו היה תקיף לעת עתה.

אנשי ביתו של הרב לנדו, שהבינו לראשונה, כי הרב תקיף בהחלטתו להדיח, החליטו כי מדובר בהדחה סופית והוציאו תדרוכים לתקשורת החילונית, כי ההחלטה היא סופית, זאת כדי לנעול את בית הרב הירש יחד איתם.

ל'כיכר השבת' נודע כי בימים האחרונים, חברי המועצת הבכירים התנגדו בחריפות למהלך ההדחה ובשיחות שקיימו איתם הם אמרו: "מדובר בהדחה מחוצפת שלא הייתה כמותה, זהו ניסיון להשתלט על המפלגה ולהפוך את המפלגה למוקד שליטה, דבר שלא היה עד היום".

עוד נודע ל'כיכר השבת', כי גם היו חברי מועצת אקטיביים, כדוגמת הרב פוברסקי והרב ברגמן, שאף שוחחו (או שלחו מכתב. ח"ב) עם הגרמ"ה הירש והביעו התנגדות נחרצת למהלך.

כאמור על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', מדובר - נכון לכתיבת שורות אלו, במהלך חד-צדדי מצד ביתו של הרב לנדו והעסקנים המקורבים לחצר, שכפי שנחשף לאורך השבוע האחרון ב'כיכר השבת', מנסים לבצר את שליטתם במפלגת 'דגל התורה'.

בביתו של הרב הירש טרם התקבלה החלטה, ואילו בשיחות שקיים בסוף השבוע האחרון, עם אנשיהם של מקלב וגפני, הוא הבהיר כי הוא לא חושב שמדובר במהלך נכון, אך במידה והרב לנדו יתעקש על ההדחה הוא יהיה בבעיה אמיתית.

בסביבת חברי כנסת מקלב וגפני טוענים, כי עד לשעה זו, אף אחד לא עדכן אותם על ההדחה הצפויה, כפי שהיה מקובל עד היום וכי במידה וגדולי ישראל יחליטו כי ההדחה היא סופית, הם יקבלו עליהם את הדין.

לסיכום, במידה וביתו של הרב הירש לא יחתום על מכתב ההדחה, אנשי הרב לנדו צפויים לקבל החלטה חד-צדדית כבר הלילה ועל פי הצפוי, מחר יפורסם בביטאון הליטאי - יתד נאמן, מכתב ההדחה עליו חתום המנהיג הרב לנדו, כאשר השאלה שנותרה פתוחה היא האם גם הרב הירש יצטרף למכתב.