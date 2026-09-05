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העסקנים ניצחו?

בבית הרב לנדו קיבלו הכרעה להדיח את גפני ומקלב; בית הרב הירש לא הכריע | סיקור הסופ"ש הסוער

בבית הרב לנדו, קיבלו הערב הכרעה להדיח את שני חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, ועד לשעה זו, ביתו של רעו להנהגה הרב הירש, עדיין לא קיבל הכרעה סופית | במהלך סוף השבוע האחרון, נערכו שיחות בין הבתים של גדולי ישראל וכאשר ההבנה הייתה שהוא החליט סופית, אנשי ביתו של הרב לנדו, החליטו באופן חד-צדדי לתדרך את התקשורת למרות שלא התקבלה החלטה מצד הרב הירש ואף ישנם חברי מועצת רבים שמתנגדים (חדשות חרדים)

34תגובות
(צילום: יונתן סינדל\פלאש90, צילום: שלומי כהן)

שעות ספורות לפני שגם האשכנזים יצטרפו לאחיהם לבקשת סליחות, בבית המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, קיבלו את ההחלטה אותה תכננו זמן רב - להדיח את חברי הכנסת ו.

ל'כיכר השבת' נודע, כי בביתו של המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, שתחילה כן היו להם הסכמות בנוגע להדחה, לקחו צעד אחורה ועדיין לא קיבלו את ההחלטה הסופית, האם לתת יד להדחה.

בסוף השבוע האחרון נערכו שיחות מרתוניות בין הבתים של הרב הירש והרב לנדו, כאשר הרב הירש שיגר שליח בניסיון לשכנע את הרב לנדו לחכות עם ההדחה בבחירות הקרובות, אך הרב לנדו היה תקיף לעת עתה.

אנשי ביתו של הרב לנדו, שהבינו לראשונה, כי הרב תקיף בהחלטתו להדיח, החליטו כי מדובר בהדחה סופית והוציאו תדרוכים לתקשורת החילונית, כי ההחלטה היא סופית, זאת כדי לנעול את בית הרב הירש יחד איתם.

ל'כיכר השבת' נודע כי בימים האחרונים, חברי המועצת הבכירים התנגדו בחריפות למהלך ההדחה ובשיחות שקיימו איתם הם אמרו: "מדובר בהדחה מחוצפת שלא הייתה כמותה, זהו ניסיון להשתלט על המפלגה ולהפוך את המפלגה למוקד שליטה, דבר שלא היה עד היום".

עוד נודע ל'כיכר השבת', כי גם היו חברי מועצת אקטיביים, כדוגמת הרב פוברסקי והרב ברגמן, שאף שוחחו (או שלחו מכתב. ח"ב) עם הגרמ"ה הירש והביעו התנגדות נחרצת למהלך.

כאמור על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', מדובר - נכון לכתיבת שורות אלו, במהלך חד-צדדי מצד ביתו של הרב לנדו והעסקנים המקורבים לחצר, שכפי שנחשף לאורך השבוע האחרון ב'כיכר השבת', מנסים לבצר את שליטתם במפלגת 'דגל התורה'.

בביתו של הרב הירש טרם התקבלה החלטה, ואילו בשיחות שקיים בסוף השבוע האחרון, עם אנשיהם של מקלב וגפני, הוא הבהיר כי הוא לא חושב שמדובר במהלך נכון, אך במידה והרב לנדו יתעקש על ההדחה הוא יהיה בבעיה אמיתית.

בסביבת חברי כנסת מקלב וגפני טוענים, כי עד לשעה זו, אף אחד לא עדכן אותם על ההדחה הצפויה, כפי שהיה מקובל עד היום וכי במידה וגדולי ישראל יחליטו כי ההדחה היא סופית, הם יקבלו עליהם את הדין.

לסיכום, במידה וביתו של הרב הירש לא יחתום על מכתב ההדחה, אנשי הרב לנדו צפויים לקבל החלטה חד-צדדית כבר הלילה ועל פי הצפוי, מחר יפורסם בביטאון הליטאי - יתד נאמן, מכתב ההדחה עליו חתום המנהיג הרב לנדו, כאשר השאלה שנותרה פתוחה היא האם גם הרב הירש יצטרף למכתב.
משה גפנידגל התורהיהדות התורהאורי מקלבהרב דב לנדוהרב משה הלל הירש

34 תגובות

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25
צריך להחליף את כולם לא רק את גפני ומקלב
אלי
מה השנאה העזה הזו?? מדובר באנשים הכי מוצלחים שהיו אי פעם! הכישלון בנושא הגיוס הוא לא כישלון שלהם כולם יודעים מי אשם וזה לא הם, יש כאן שנאה וקנאה אנשים לא מפרגנים שהם מצליחים ויושבים שם שנים רבות.
משה
הם אנשים מדהימים וצריך להחליף אותם ללא קשר לגיוס, מי אמר שחייבים להיות עד 120 חברי כנסת? מה זה ירושה? אדמו"רים? בכל תחום ובכל ענף מרעננים אנשים ורק מרווחיחים מיזה, לדעתי רעיון מבורך אבל להחליף את כולם
יחיאל
אם היו מחליפים את כולם היו קונים את אימון הציבור ומראים שרוצים רענון טכני ושינוי אבל להחליף רק 2 זה לא עובר טוב וחוטאים למטרה
יחיאל
24
סוף סוף
הגיע הזמן
23
יצטרכו להוציא אותו עם הכסא מרוב שהוא דבוק שם חזק ולהביא כסא אחר...
רק לא ג ושס

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