גפני ומקלב ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יממות דרמטיות שלא ידעו כמותן, עוברות על מפלגת דגל התורה, כאשר ברקע מרחפת השאלה, האם הניסיון להשתלט על מנגנוני המפלגה בעיקר באמצעות הדחת חברי הכנסת הוותיקים - יצליח לצאת לפועל. היום (חמישי) 'כיכר השבת' חושף, את מה שקרה מאחורי הקלעים ביממה האחרונה בתנועה הליטאית.

הליטאים לא הורגלו מעולם לדרמות מיוחדות לפני הבחירות, מה שכן הכירו תמיד לפני הבחירות, היו המאבקים הבלתי-נגמרים עם אגודת ישראל, אך בתוך המפלגה לפחות כלפי חוץ שררה תמיד רוח של אחדות ותמימות דעים, תחת הנהגה אחת. הבחירות הנוכחיות הן מורכבות מתמיד, גם בשל הגזירות הקשות והבלתי-נתפסות על עולם התורה ומשפחות האברכים והן בשל ההנהגה המורכבת שיש כיום בציבור הליטאי, שהורגל תמיד להנהגה אחת ברורה ומסודרת ולא למאבק המתנהל מאחורי הקלעים שכל הציבור יודע ממנו, אך כמו שנהוג אצל יוצאי ליטא, לא מדברים על כך בקול ולא מכבסים את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אלא שהכוונה להשתלט על המפלגה ולהדיח את חברי הכנסת הוותיקים גורמת לכביסה המלוכלכת להתרחק מאוד ממכונת הכביסה הקרובה. מאז שהרחש-בחש סביב ניסיון ההדחה עבר מהזירה התקשורתית לזירת הרבנים, התגלתה תמונה שונה לחלוטין ממה שהוצג עד עתה. ל'כיכר השבת' נודע, כי ביממה האחרונה, רבני דגל התורה בראשות, הגאונים רבי נתן זוכובסקי, רבי יוסף אפרתי ורבי דוד כהן, נכנסו לעומק האירוע ונכון להבוקר הם מתנגדים בחריפות לניסיון ההשתלטות.

הגר"ד לנדו וחברי הכנסת של דגל התורה | ארכיון ( צילום: בית הרב )

גורם ב'דגל התורה' ששוחח עם הרבנים אומר ל'כיכר השבת': "כשהתחלנו לדבר עם הרבנים הם צחקו, ואמרו שמדובר ברעש תקשורתי ואין בין זה לבין המציאות מאומה, שכן אף אחד לא שוחח איתם בנושא ואין שום סיכוי להעביר כזו החלטה".

"יתרה מזו", מוסיף אותו גורם, "הרבנים אמרו איפה ההיגיון במהלך הזה? מילא היו מחליטים להדיח את כולם ולהחליף את כל הרשימה, מילא היו רוצים להדיח רק את היו"ר הרב גפני, אך מה ההיגיון להדיח את הרב מקלב? מה ההבדל בינו לבין הרב אשר שנכנס לכנסת רק כמה שנים אחריו?".

לדבריו - הרבנים טענו, "מקלב נחשב לנציג ציבור אהוב ומוערך, הוא עשה מהפך ענק בשנים האחרונות עם הרשות החרדית, אין בן אדם שפונה אליו ולא מקבל מיד סיוע, הוא גם יחסית בגיל של אשר והוא נמרץ ורענן בדיוק כמו שהוא נכנס לכנסת, ויש לו את הבונוס של הניסיון הרב שהוא צבר, אז מה הסברא להדיח אותו לטובת אשר, אם לא מדובר בניסיון מובהק של השתלטות עוינת על נכסי המפלגה ולקבע שליטה לעולמי עד". לטענתו, "הרבנים אמרו מפורש שהם לא יתנו לכך יד והתבטאו - 'היו לא תהיה'".

חבי הכנסת של דגל התורה בהתייעצות אצל ראש הישיבה הגרמ"ה הירש | ארכיון

"מלבד זאת", מוסיף אותו גורם בשם הרבנים, "הרי הציבור שלנו לא טיפש, הוא מבין שחברי הכנסת עשו בדיוק מה שגדולי ישראל הורו להם לעשות והם לא עשו שום צעד על דעת עצמם, אז מה יקרה אם יחליטו להדיח אותם? הציבור נראה לכם ישב בשקט ויצביע לטובת אותם עסקנים שישתלטו על המפלגה? הרי דבר ברור הוא שרוב הרבנים לא מסכימים למהלך ואם יכפו אותו מלמעלה, כל קמפיין הבחירות יהיה סביב ההדחה ולא יתעסקו בנושאים החשובים, זה יכול לעלות לנו לפחות בשני מנדטים".

גם גדולי ישראל שמקורביהם הציגו להם את המהלך הביעו התנגדות נחרצת, אחד מגדולי הרבנים אף עקץ ואמר: "זו מפלגה שייסד הרב שך, לא ייתכן שידיחו את מי שהיה נאמן לרב שך כמו גפני, זו מחיקה מוחלטת של מרן הרב שך בתוך מפלגת דגל התורה, אחרי שכבר דאגו למחוק את רוב מורשתו ואין כאן המקום להרחיב מה היה - משום כבודם של גדולי ישראל".

"אנחנו לא מתכוונים לשתוק", אמר אותו אחד מגדולי ישראל, "מספיק שתקנו על החוצפות של אותם עסקנים, אך זו חציית קו אדום, הם יגרמו בידיים שלהם, בערב ראש השנה לעוד פילוג בתוך הציבור הליטאי, אנחנו לא נשב בשקט וניתן לעגלה לעבור, הניסיון שלהם למכור לציבור לוקשים כאילו מדובר ברענון השורות, הוא שקר מוחלט, הרי את המקורבים שלהם הם משאירים ואף הם מתכננים להכניס נציגים מבוגרים, אז מה בדיוק רענון שורות פה? הם עכשיו גם יגרמו במו ידיהם לתת לגיטמיציות להדחות והם ימשיכו לעשות זאת בכל מה שקשור לדגל התורה וכמובן גם בבחירות לרשויות המקומיות, זה קו אדום שלא ניתן בשום אופן לחצות אותו".

ח"כי 'דגל התורה'

הדברים החריפים שנאמרו על ניסיון ההשתלטות לא נשארו רק בגזרת דגל התורה ול'כיכר השבת' אף נודע, כי ב'אגודת ישראל' מאוד ערניים למה שקורה אצל האחות הליטאית ושם כבר מנסים לנצל את הסיטואציה לטובתם.

גורם בכיר ב'אגודת ישראל' אומר ל'כיכר השבת': "אין זה סוד שגורמים חסידיים בוחשים עמוק בתוך הגזרה הליטאית ואף ישנו חשש גדול שמי שהוציא זאת לראשונה לתקשורת, הוא גורם המקורב לחסידים, שרצה לייצר לגיטימציות להדחות וכך לגרום לאחד מחברי הכנסת החסידיים הוותיקים לפרוש לטובת נציג צעיר יותר".

אותו גורם מוסיף: "אנחנו מודעים לרעשי הרקע הליטאיים ואנחנו בהחלט מתכוונים בפגישות הבאות של המשא ומתן לנצל זאת לטובתנו. במידה ואכן תתקבל ההחלטה להדיח את מקלב וגפני מעל הראש של מועצת גדולי התורה וגדולי ראשי הישיבות שהבנו שהם מתנגדים לכך, אוטומטית כל הדרישות של 'דגל' במשא ומתן יירדו".

לטענתו: "הרי ברור שזה יגרום לזעם גדול, כי מדובר בהשתלטות על המפלגה ובכל מקרה יש כעס על הנציגים החרדים בגלל הקדנציה האחרונה, כך שזה יגרום לאלפי אם לא עשרות אלפי ליטאיים, לעשות 'שב ואל תעשה' ולא להצביע בבחירות, אם כן כל הדרישות של 'דגל התורה' לקבל ארבעה או חמישה מקומות יידחו, כעת אנחנו שוקלים לתת להם אולי שלושה מקומות".