ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, קיבל עשרות בחורי ישיבת צמח צדיק ויז'ניץ מאלעד לשיחה מיוחדת אודות המצב הקשה השורר כיום בארץ ישראל, אך השיא היה כאשר הסביר כי אין הבדל בין חסידים לליטאים - מה שהפך לשיחת היום בהיכלי התורה והישיבות | "כיכר השבת" עם התיעוד והתמלול המלא (עולם הישיבות)
לאחר חקירה סמויה בחודשים האחרונים, פעלו הלילה יותר מ-200 שוטרים במבצע מיוחד ועצרו 22 פעילים המשויכים ל'פלג הירושלמי' בחשד כי במהלך השנה האחרונה הטרידו, איימו וסחטו מנהלים ובכירים בחברות גדולות במשק וחברות ממשלתיות תוך ניסיון לשדלם לפרסם בעיתון 'הפלס', בטאון 'הפלג' (חדשות)