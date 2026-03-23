"אין שום הבדל בין הליטווישע לחסידים" | האמירה הדרמטית של המנהיג • צפו

ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, קיבל עשרות בחורי ישיבת צמח צדיק ויז'ניץ מאלעד לשיחה מיוחדת אודות המצב הקשה השורר כיום בארץ ישראל, אך השיא היה כאשר הסביר כי אין הבדל בין חסידים לליטאים - מה שהפך לשיחת היום בהיכלי התורה והישיבות | "כיכר השבת" עם התיעוד והתמלול המלא (עולם הישיבות)

דבריו המלאים של המנהיג | צפו
דבריו המלאים של המנהיג | צפו| צילום: צילום: גדולי הדור
דבריו המלאים של המנהיג | צפו (צילום: גדולי הדור)

בצל המלחמה הקשה וגזירת הגיוס המרחפת, הגיעו מאות בחורים מישיבת "צמח צדיק" של ויז'ניץ באלעד, למעונו של מרן ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שליט"א. בשיחה נדירה ומרגשת, חידד ראש הישיבה מהו הכוח האמיתי שמחזיק את מלכות שמים. "כיכר השבת" עם התיעוד המלא.

מאות בחורי הישיבה מאלעד, עלו למנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, כדי לשמוע דברי הדרכה וחיזוק בשל המצב הסבוך ב.

במשא ארוך, אבהי ומעמיק, פרס הגרמ"ה הירש משנה סדורה על כוחו של עמל התורה. בדבריו, התייחס ראש הישיבה לדברי חז"ל על הפסוק "בעצלתים ימך המקרה", והסביר כי לימוד תורה מתוך עצלות וללא "געשמאק" (חשק), מחליש כביכול את כוחה של מלכות שמים.

"תכלית האדם היא להידבק בהקב"ה," זעק ראש הישיבה ברגש, "וכשבחור לומד חזק, הוא מראה שברצונו להיות דבוק בהשם, ובכך הוא מכבד את הקב"ה ונותן כוח למלכות שמים. אך חס ושלום, אם לומדים בעצלות, הרי זה כזלזול במלך".

שיאו של המעמד נרשם כאשר הגרמ"ה התייחס למצב הקשה השורר בארץ ישראל - במישור הביטחוני - המלחמה מול אויבינו ובמישור הרוחני - גזירת הגיוס המאיימת על בחורי הישיבות.

עוברים להתברך אצל המנהיג הגרמ"ה הירש | צפו
עוברים להתברך אצל המנהיג הגרמ"ה הירש | צפו| צילום: צילום: גדולי הדור
עוברים להתברך אצל המנהיג הגרמ"ה הירש | צפו (צילום: גדולי הדור)

בפנייה ישירה ומאחדת למאות החסידים שישבו מולו, אמר הגרמ"ה הירש דברים היוצאים מן הלב, אשר הפכו לשיחת היום בעולם הישיבות: "וכן הדבר בכל מקום, לא משנה, גם אצל הליטווישע (הליטאים) וגם אצל החסידים – אין נפקא מינא! הכל אותו דבר. שלושה עיקרים אלו: יראת שמים, מידות, ותורה. להיות מאוד חזק שקוע בלימוד... מה שאנחנו צריכים כל כך במצב שנמצאים בו, סייעתא דשמיא, גם לחיים שלנו בגשמיות במלחמה הגדולה הזאת כעת, וגם ברוחניות, כיום בארץ ישראל יש מלחמה נגד הרוחניות שלנו".

לקראת סיום השיחה, הביט ראש הישיבה בחיבה רבה בקהל החסידים הצעיר, ובירך אותם מנהמת ליבו: "והשם יעזור, בזכות הבחורים שאני רואה פה, מחזה הוד, בחורים שיודעים ללמוד היטב, הכרת פניהם ענתה בם... ועל ידי זה נזכה לסייעתא דשמיא עבור כלל ישראל כולו".

בחורי ויז'ניץ אצל הגרמ"ה הירש (צילום: יהודה פרקוביץ)
בחורי ויז'ניץ אצל הגרמ"ה הירש (צילום: יהודה פרקוביץ)
בחורי ויז'ניץ אצל הגרמ"ה הירש (צילום: יהודה פרקוביץ)
בחורי ויז'ניץ אצל הגרמ"ה הירש (צילום: יהודה פרקוביץ)
בחורי ויז'ניץ אצל הגרמ"ה הירש (צילום: יהודה פרקוביץ)
בחורי ויז'ניץ אצל הגרמ"ה הירש (צילום: יהודה פרקוביץ)
בחורי ויז'ניץ אצל הגרמ"ה הירש (צילום: יהודה פרקוביץ)
בחורי ויז'ניץ אצל הגרמ"ה הירש (צילום: יהודה פרקוביץ)
השיחה של הגרמ"ה לחסידי ויז'ניץ (צילום: גדולי הדור)
השיחה של הגרמ"ה לחסידי ויז'ניץ (צילום: גדולי הדור)
השיחה של הגרמ"ה לחסידי ויז'ניץ (צילום: גדולי הדור)
השיחה של הגרמ"ה לחסידי ויז'ניץ (צילום: גדולי הדור)
השיחה של הגרמ"ה לחסידי ויז'ניץ (צילום: גדולי הדור)

3
רק חסידים וליטואש יש בעולם היהודי רק הם נמצאים בבעית הגיוס והמצב השורר בארץ ישראל היכן המחשבה נמצאת
יעקב
2
יפה ומרגש. אשרי הדור שאלו מנהיגיו שליט"א
אלי
1
זה מחלוקת הפוסקים. יש סוברים שיש כן הבדל בין הליטוויקעס לחסידים. כמו למשל הגאון רבי דוב לנדו.
מחלוקת

