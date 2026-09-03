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שיעור מיוחד

מתכוננים לראש השנה: זה ה"חידוש הנדיר" של הרבי מליובאוויטש ליום הדין

שיעור מיוחד לאור תורת החסידות על משמעותו הפנימית של ראש השנה, על הקשר שבין עבד למלך ובין בן לאב, ועל הדרך להיכנס לשנה החדשה מתוך התמסרות — ומתוך תחושת רוממות של בן מלך (חסידות)

(צילום: ללא קרדיט)

ראש השנה הוא יום הדין — אבל תורת החסידות מגלה כי בעומקו זהו יום הכתרת המלך.

המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור הכנה מעמיק לראש השנה, המגלה חידוש נדיר מאחד ממאמרי הרבי מליובאוויטש משנת תשי"ז:

  • מהי העבודה המרכזית שלנו בראש השנה?
  • מדוע עלינו לקבל מחדש עול מלכות שמיים, אם אנו עושים זאת בכל יום בקריאת שמע?
  • ומה פירוש החידוש המפתיע של הרבי, שבראש השנה הקב״ה אינו רק מלך על עבדים — אלא ״מלך מלכי המלכים״?
  • מדוע עם ישראל נקראים בתורה ובחז"ל "בני מלכים" ולא רק עבדי המלך?

שיעור מיוחד לאור תורת החסידות על משמעותו הפנימית של ראש השנה, על הקשר שבין עבד למלך ובין בן לאב, ועל הדרך להיכנס לשנה החדשה מתוך התמסרות — ומתוך תחושת רוממות של בן מלך.

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