שיעור מיוחד מתכוננים לראש השנה: זה ה"חידוש הנדיר" של הרבי מליובאוויטש ליום הדין שיעור מיוחד לאור תורת החסידות על משמעותו הפנימית של ראש השנה, על הקשר שבין עבד למלך ובין בן לאב, ועל הדרך להיכנס לשנה החדשה מתוך התמסרות — ומתוך תחושת רוממות של בן מלך (חסידות)