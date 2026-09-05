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דרמה ב'דגל' | הרב הירש לא הצטרף

"היה לכם ציות מוחלט, אך יש צורך ברענון שורות" | הגר"ד לנדו במכתב הדחה לחברי הכנסת גפני ומקלב

בבית המנהיג הגאון רבי דב לנדו, הוציאו לפני זמן קצר הודעה בקבוצת העדכונים, כי הרב לנדו החליט, ששני חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, יודחו מתפקידם כחברי כנסת בכנסת הבאה | הרב לנדו ביקש מיו"ר דגל התורה הרב גפני להמשיך לכהן כיו"ר התנועה הארצית | רעו להנהגה הרב הירש, לא הצטרף (חדשות חרדים)

14תגובות
(צילום: באדיבות המצלם)

לפני זמן קצר (מוצ"ש) יצאה הודעה דרמטית בקבוצת העדכונים של בית הרב לנדו, בה נכתב הלכה למעשה, כי הרב קיבל את ההחלטה להדיח את חברי הכנסת הוותיקים, ו.

בהודעה נכתב: "מרן מנהיג הדור הגר"ד לנדו שליט"א פנה הערב במכתבים אישיים לחברי הכנסת הרב משה גפני והרב אורי מקלב והודה להם בחום על פעילותם בשנים האחרונות בציות מוחלט לגדולי ישראל".

"ובפרט", נכתב עוד: "במאבק על מעמדם של בני הישיבות שניהלו אותו במסירות מצויינת לשבח לאורם של גדולי התורה, אך עקב הצורך לעשות ריענון בקרב חברי הכנסת, על כן השניים הראשונים יעזבו את הכנסת בכדי להכניס נציגים חדשים. בנוסף, ביקש מרן שליט"א מיו"ר הרב גפני להמשיך לכהן כיו"ר התנועה הארצית".

יצוין, כי המכתב עצמו לא צורף להודעה הרשמית שפורסמה על ידי דוברו של בית הרב. המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, שהיה אמור להצטרף למכתב, החליט לא להתערב והביע את דעתו בפני מקורביו כי הוא מתנגד להדחה.

בקבוצות הפנימיות של 'דגל התורה' נמתחה הערב ביקורות חריפות על עסקני 'דגל התורה', שמחליטים להעיף את חברי הכנסת הוותיקים באמצעות תדרוכים לתקשורת; "זרקו אנשים שמסרו את כל חייהם למפלגה לכלבים, כאילו לא שווים כלום, אפילו לפיד יודע לעשות זאת בצורה יפה, אנחנו כבר לא בני תורה?!".

גם בכירים ב'דגל התורה' מתחו ביקורת חריפה ואמרו: "זהו תם עידן דגל התורה כפי שהכרנו, אף פעם לא הכרנו כזו התנהגות, מלבד הפילוג שעשו עם הפלג הירושלמי, עכשיו שוב מנסים לפלג את הציבור החרדי ולמחוק את מורשתו של מייסד המפלגה הרב שך".
משה גפנידגל התורהאורי מקלבהרב דב לנדובחירות 2026

14 תגובות

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14
ממש מלכוד 22, בוא נראה אם החרדים אכן מצייתים לגדולי הדור
וו
13
עם כל הכבוד לריענון השורות שבאמת נצרך בדגל אחרי כל כך הרבה שנים, הדרך שבה הדברים נעשו משאירה טעם רע מאוד בפה. איפה ה'וע וע' של פעם? מפלגה תורנית לא יכולה להתנהל כמו מועצת מנהלים של חברה מסחרית שמפטרת מנכ"ל מהיום למחר
ישראל
12
צריך להתפלל חזק על האחדות של הציבור שלנו, המצב הזה מסוכן מאוד. כשיש מחלוקת בין ראשי הישיבות זה משפיע על כל עולם התורה למטה. במקום לריב על תפקידים, כולם צריכים לשבת יחד בענווה ולחשוב איך מקרבים ומחזקים את בני הישיבות.
ניסן

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