לפני זמן קצר (מוצ"ש) יצאה הודעה דרמטית בקבוצת העדכונים של בית הרב לנדו, בה נכתב הלכה למעשה, כי הרב קיבל את ההחלטה להדיח את חברי הכנסת הוותיקים, משה גפני ואורי מקלב.

בהודעה נכתב: "מרן מנהיג הדור הגר"ד לנדו שליט"א פנה הערב במכתבים אישיים לחברי הכנסת הרב משה גפני והרב אורי מקלב והודה להם בחום על פעילותם בשנים האחרונות בציות מוחלט לגדולי ישראל".

"ובפרט", נכתב עוד: "במאבק על מעמדם של בני הישיבות שניהלו אותו במסירות מצויינת לשבח לאורם של גדולי התורה, אך עקב הצורך לעשות ריענון בקרב חברי הכנסת, על כן השניים הראשונים יעזבו את הכנסת בכדי להכניס נציגים חדשים. בנוסף, ביקש מרן שליט"א מיו"ר דגל התורה הרב גפני להמשיך לכהן כיו"ר התנועה הארצית".

יצוין, כי המכתב עצמו לא צורף להודעה הרשמית שפורסמה על ידי דוברו של בית הרב. המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, שהיה אמור להצטרף למכתב, החליט לא להתערב והביע את דעתו בפני מקורביו כי הוא מתנגד להדחה.

בקבוצות הפנימיות של 'דגל התורה' נמתחה הערב ביקורות חריפות על עסקני 'דגל התורה', שמחליטים להעיף את חברי הכנסת הוותיקים באמצעות תדרוכים לתקשורת; "זרקו אנשים שמסרו את כל חייהם למפלגה לכלבים, כאילו לא שווים כלום, אפילו לפיד יודע לעשות זאת בצורה יפה, אנחנו כבר לא בני תורה?!".

גם בכירים ב'דגל התורה' מתחו ביקורת חריפה ואמרו: "זהו תם עידן דגל התורה כפי שהכרנו, אף פעם לא הכרנו כזו התנהגות, מלבד הפילוג שעשו עם הפלג הירושלמי, עכשיו שוב מנסים לפלג את הציבור החרדי ולמחוק את מורשתו של מייסד המפלגה הרב שך".