ערב מרגש וסוחף שידור חי: מעמד הסליחות הראשונות עם פיני איינהורן • צפו עיריית ירושלים, האגף לתרבות תורנית מגישים: כמיטב המסורת - הסליחות הראשונות עם פיני איינהורן, ערב מרגש וסוחף עם כל הנשמה - אל תוך הלילה • הצטרפו לשידור החי >>> (חרדים) כהכיכר השבת23:521תגובות סליחותסליחות ראשונותפיני איינהורן 1 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1מתי השידור מתחיל?אימוגים לתגובהלוי00:07 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:הדרמה הפוליטית-ליטאית - בואו להצביע: מי צריך לעמוד בראשות 'דגל התורה'?כיכר השבת|22:02המפגש הממושך של עופר וינטר עם הפוליטיקאי החרדי במלון הירושלמי בשבתיוני גבאי|21:05מעל חצי מיליון בכותל: מעמד הסליחות הוקרן על חומות העיר העתיקהחזקי שטרן|04.09.26אולי גם יעניין אותך:מתכוננים לראש השנה: זה ה"חידוש הנדיר" של הרבי מליובאוויטש ליום הדיןהרב אשר פרקש|03.09.26הצצה נדירה: כך נראית ספינת דייג של טונה באקוודור • צפוחזקי שטרן|03.09.26אברהם סירב לתת סנדקאות לחמיו - וכעבור 30 שנה חטף אותו דבר מהחתן שלו | סיפור מטלטלמשה רבי|03.09.26
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