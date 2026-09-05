ערב מרגש וסוחף שידור חי: מעמד הסליחות הראשונות עם פיני איינהורן • צפו עיריית ירושלים, האגף לתרבות תורנית מגישים: כמיטב המסורת - הסליחות הראשונות עם פיני איינהורן, ערב מרגש וסוחף עם כל הנשמה - אל תוך הלילה • הצטרפו לשידור החי >>> (חרדים)