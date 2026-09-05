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ערב מרגש וסוחף

שידור חי: מעמד הסליחות הראשונות עם פיני איינהורן • צפו

עיריית ירושלים, האגף לתרבות תורנית מגישים: כמיטב המסורת - הסליחות הראשונות עם פיני איינהורן, ערב מרגש וסוחף עם כל הנשמה - אל תוך הלילה • הצטרפו לשידור החי >>> (חרדים)

1תגובות
סליחותסליחות ראשונותפיני איינהורן

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

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מתי השידור מתחיל?
לוי

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