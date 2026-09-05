ימים ספורים לפני הגשת הרשימות לכנסת, הנתונים בשטח מצביעים על טלטלה של ממש ברחוב החרדי. באולפן "סופר דאטה" מבית 'כיכר השבת', בהגשת אלי גוטהלף, התכנס פאנל מומחים מיוחד כדי לנתח את המספרים שמאחורי הקלעים העולים מהסקר שנערך ב'כיכר השבת' בו הצבעתם אתם, הגולשים.

בפאנל השתתפו ראש מכון 'סופר דאטה' אבי וידרמן, נציג דגל התורה וחבר ועדת הבחירות הרב אברהם ובר, הפרשן הפוליטי ישי כהן, והכתב הפוליטי של ערוץ 16 ובקהילה שלומי גיל. הנתונים שנחשפו בדיון מציגים תמונת מצב מורכבת של ציבור מאוכזב, שחלקו מחפש אלטרנטיבות מבחוץ, אך ברגע האמת עשוי לחזור הביתה.

אדישות או נאמנות? 11% אומרים "לא נצביע"

הנתון הראשון שפתח את הדיון עסק במוטיבציה להצביע. בעוד 73% מהנשאלים מצהירים כי יצביעו בוודאות, 11% מצהירים שלא יגיעו לקלפי, ו-14% נוספים טרם החליטו.

המפגש הממושך של עופר וינטר עם הפוליטיקאי החרדי במלון הירושלמי בשבת יוני גבאי | 21:05

למרות שמדובר בנתון שעלול להדאיג את קברניטי המפלגות החרדיות, הפרשן ישי כהן הופתע לטובה: "ההערכה הייתה שכרבע מהמצביעים החרדים לא יגיעו בגלל האכזבה מהמפלגות. בפועל, הרוב מבינים שברגע האמת, כשגדולי ישראל יצאו בקריאה של 'ועשית ככל אשר יורוך', רוב הציבור יגיע ויצביע ש"ס ויהדות התורה".

אפקט בן גביר וזליגת הקולות ימינה

אחת התופעות המרתקות שעלו בסקר היא הזינוק בתמיכה בעוצמה יהודית בקרב המצביעים החרדים. בעוד ש"ס ויהדות התורה מציגות ירידה בסקר הנוכחי (מול נתוני אמת בבחירות קודמות), מפלגתו של איתמר בן גביר, יחד עם הציונות הדתית, זוכות לתמיכה מפתיעה.

על פי הנתונים, 17% מהנשאלים חשים שבן גביר מייצג אותם יותר מהמפלגות החרדיות. שלומי גיל הסביר כי "יש משהו בסנטימנט הימני שמדבר לאנשים, בטח לאור האכזבה בחוק הגיוס". הרב ובר, מצידו, טען כי הירידה של המפלגות החרדיות היא זמנית: "ה-14% ירידה ילכו ויקטנו ככל שנתקרב ליום הבחירות. אנשים כועסים עכשיו, אבל בסוף יחזרו הביתה".

חוק הגיוס: 43% מוכנים לממשלת מרכז-שמאל

אם היה ספק לגבי הנושא הבוער ביותר ברחוב החרדי, הסקר חותך את הדיון: 61% מהנשאלים קובעים כי "חוק הגיוס" הוא השיקול המרכזי בהצבעתם (לעומת 10% בלבד שציינו את המצב הכלכלי).

הנתון המטלטל ביותר הגיע בשאלת הקואליציה המועדפת: 43% מהציבור החרדי מעדיף ממשלת מרכז-שמאל בתנאי שתעביר את חוק הגיוס. זאת לעומת 25% שמוכנים לממשלת ימין גם במחיר של חוק עם סנקציות. כהן הסביר את הלך הרוח: "הציבור אומר – מעדיפים את הגוש האמוני, אבל נתניהו מרח אותנו. אם הסוגיה תיפתר במרכז-שמאל, הציבור יזרום. מחנה השינוי מפספס פה הזדמנות פז".

מרד בקלפי? רוצים פריימריז והדחת ח"כים

הזעם הציבורי מתורגם גם לדרישה חסרת תקדים לשינוי פרסונלי:

73% מהציבור החרדי רוצים פריימריז במפלגות החרדיות.

מהציבור החרדי רוצים פריימריז במפלגות החרדיות. 46% סבורים שהגיע הזמן להחליף את כלל חברי הכנסת החרדים המכהנים.

סבורים שהגיע הזמן להחליף את כלל חברי הכנסת החרדים המכהנים. בקרב מצביעי יהדות התורה המספר דרמטי עוד יותר: 58% בעד החלפת חברי הכנסת.

הרב ובר הביע הסתייגות משיטת הפריימריז המסורתית ("מי שמנצח זה מי שיש לו כסף"), אך הציע פתרון מהפכני באולפן: "צריך שיטה משלבת. שגדולי ישראל יאשרו מראש רשימה של 50 מועמדים ראויים, ומתוכם הציבור החרדי יבחר וידרג את העשירייה הראשונה. חברי הכנסת צריכים לדעת שמהכנסת אפשר גם ללכת הביתה".

הסקר גם בחן את סוגיית שילוב נשים, וגילה כי 31% מהציבור החרדי היו רוצים לראות שילוב נשים במפלגות, לצד 21% שאמרו כי יעשו "מה שהרבנים יחליטו".

המפלגות החרדיות החדשות: זעקה ללא קלפי

לקראת סיום הפאנל, נותחה התופעה של מפלגות המחאה החדשות (דוגמת מפלגתו של מוטי לייטנר). בעוד 13% טענו כי יצביעו עבורן ו-26% מתלבטים, מרבית חברי הפאנל העריכו כי המספרים הללו לא יתורגמו לפתקי הצבעה.

"המפלגות הללו לא מביאות בשורה אמיתית", סיכם שלומי גיל. ישי כהן הוסיף: "הם רוכבים על גל של אכזבה אמיתית מש"ס ויהדות התורה. לייטנר משמיע את הזעקה של המאוכזבים, אבל בקלפי, רובם יישארו בבית או יחזרו למפלגות האם. הם לא יעברו את אחוז החסימה".

האם הנתונים ישתנו ביום הבוחר? צפו בפאנל המלא של "סופר דאטה", אנחנו מחכים לכם בתגובות...